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Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu: Kalp, tansiyon, kolesterol...

04.10.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaju, mükemmel dokusu ve lezzetiyle herkes tarafından sevilen kuruyemişlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Genelde kajunun kilo yağacağı konusunda önyargı vardır. Ancak hiç de öyle değildir. Hatta kajunun çok az kişinin bildiği faydaları vardır. Kaju sadece protein , lif ve sağlıklı yağlar açısından zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuza birçok farklı şekilde fayda sağlayabilecek çok çeşitli vitamin ve mineraller içerir.

Kaju fıstığı sadece taşınabilir bir atıştırmalık değil, aynı zamanda inanılmaz derecede çok yönlü bir atıştırmalıktır. Aslında bu böbrek şeklindeki kuruyemişler, kalp hastalıklarından kolesterole, tansiyondan kilo vermeye kadar birçok fayda sağlar.

KAJU YEMENİN GİZLİ ETKİLERİ

KİLO VEREBİLİRSİNİZ

KİLO VEREBİLİRSİNİZ
Birçok insan, kalorisi yoğun, yüksek yağlı bir gıda olduğu için kilo vermeye çalışırken kuruyemişlerin işe yaramayacağını düşünüyor. Kaju fıstığı ultra zengin bir tada sahip olsa da, badem, yer fıstığı ve ceviz gibi diğer birçok popüler kuruyemişten aslında biraz daha az yağ ve kaloriye sahip olduklarını öğrenmek sizi şaşırtabilir.

TANSİYONU DÜŞÜREBİLİR

TANSİYONU DÜŞÜREBİLİR
Kaju, kan basıncını düşürebilir. Kaju tüketimi aynı zamanda daha düşük trigliserit seviyeleriyle de bağlantılı. Kandaki bir tür yağ, seviyeler yüksek olduğunda inme, kalp krizi ve kalp hastalığı riskinizi artırabilir. Yine de tüm kajuların bu konuda eşit yaratılmadığını unutmayın. Paketlenmiş kajuların çoğu tuzlu gelir ve fazla tuzlu yiyecekler yüksek tansiyonla bağlantılıdır.

KOLESTEROLÜ DENGELER

KOLESTEROLÜ DENGELER
Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde 2017 yılında yapılan bir araştırma, kajuları düzenli olarak tüketmenin "kötü" LDL kolesterolünüzü azaltabileceğini buldu. Sadece bu değil, aynı zamanda Journal of Nutrition'da 2018 yılında yapılan bir araştırma, kajudan zengin bir diyetin "iyi" HDL kolesterol düzeylerini artırdığını gösterdi.

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Journal of Nutrition'da yayınlanan 2018 tarihli bir araştırma, tip 2 diyabetli kişilerin 12 hafta boyunca günde 30 gram çiğ, tuzsuz kaju fıstığı yediklerinde, kardiyovasküler risk faktörlerinde bir düşüş yaşadıklarını buldu: kan basıncı ve HDL kolesterolü düşürdü. Kaju fıstığının kardiyovasküler hastalık riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmesinin olası nedeni, iyi bir tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri kaynağı olmalarıdır, bu da LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

KAN ŞEKERİ ÜZERİNDE OLUMLU ETKİSİ VAR

KAN ŞEKERİ ÜZERİNDE OLUMLU ETKİSİ VAR
Muhtemelen yediklerinizin vücudunuzun kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutma yeteneğinde önemli bir rol oynayabileceğini söylemeye gerek yok. Diyetinize kaju fıstığı eklemek, şeker hastalığınız veya prediyabetiniz olsun, kan şekeriniz üzerinde önemli bir olumlu etkiye sahip olabilir.
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Anahtar Kelimeler:
kaju
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