Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu: Kalp, tansiyon, kolesterol...

Kaju fıstığı sadece taşınabilir bir atıştırmalık değil, aynı zamanda inanılmaz derecede çok yönlü bir atıştırmalıktır. Aslında bu böbrek şeklindeki kuruyemişler, kalp hastalıklarından kolesterole, tansiyondan kilo vermeye kadar birçok fayda sağlar.

KAJU YEMENİN GİZLİ ETKİLERİ

KİLO VEREBİLİRSİNİZ Birçok insan, kalorisi yoğun, yüksek yağlı bir gıda olduğu için kilo vermeye çalışırken kuruyemişlerin işe yaramayacağını düşünüyor. Kaju fıstığı ultra zengin bir tada sahip olsa da, badem, yer fıstığı ve ceviz gibi diğer birçok popüler kuruyemişten aslında biraz daha az yağ ve kaloriye sahip olduklarını öğrenmek sizi şaşırtabilir.

TANSİYONU DÜŞÜREBİLİR Kaju, kan basıncını düşürebilir. Kaju tüketimi aynı zamanda daha düşük trigliserit seviyeleriyle de bağlantılı. Kandaki bir tür yağ, seviyeler yüksek olduğunda inme, kalp krizi ve kalp hastalığı riskinizi artırabilir. Yine de tüm kajuların bu konuda eşit yaratılmadığını unutmayın. Paketlenmiş kajuların çoğu tuzlu gelir ve fazla tuzlu yiyecekler yüksek tansiyonla bağlantılıdır.

KOLESTEROLÜ DENGELER Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde 2017 yılında yapılan bir araştırma, kajuları düzenli olarak tüketmenin "kötü" LDL kolesterolünüzü azaltabileceğini buldu. Sadece bu değil, aynı zamanda Journal of Nutrition'da 2018 yılında yapılan bir araştırma, kajudan zengin bir diyetin "iyi" HDL kolesterol düzeylerini artırdığını gösterdi.

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR Journal of Nutrition'da yayınlanan 2018 tarihli bir araştırma, tip 2 diyabetli kişilerin 12 hafta boyunca günde 30 gram çiğ, tuzsuz kaju fıstığı yediklerinde, kardiyovasküler risk faktörlerinde bir düşüş yaşadıklarını buldu: kan basıncı ve HDL kolesterolü düşürdü. Kaju fıstığının kardiyovasküler hastalık riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmesinin olası nedeni, iyi bir tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri kaynağı olmalarıdır, bu da LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.