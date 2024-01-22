'Herkesin yaptığı bir hatayı fark ettikten sonra 46 kilo verdim' Bir anda hayatı değişti! İşte kilo vermek isteyen herkesin düştüğü o yanlış

Kilo vermek isteyen herkes, pek çok farklı diyet listesi ve spor programıyla karşı karşıya kalıyor. Elbette kilo vermenin tek bir yöntemi yok ancak en doğru yol; sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmaktan vazgeçmemek. Ancak bazen bu kilo verme sürecinde yapılan basit hatalar, kişinin başarılı olmasının önünde büyük engel taşıyabiliyor. Dört çocuk annesi 34 yaşındaki Cassie Krawczyk de nasıl 46 kilo verdiğini ve fark ettiği o hatayı paylaştı. Krawczyk, 2015 yılında ikinci bebeğini doğurduktan sonra kilosu hızla arttığında bir değişiklik yapması gerektiğini ilk kez anladı.
Dailymail'de yer alan habere göre; her zaman sağlığıyla mücadele eden Cassie, diyet ve egzersiz rutinini değiştirdi. Basit ayarlamalar, yoğun aile işleri ve kısıtlı bütçeye rağmen yağ yakmasına ve güç kazanmasına yardımcı oldu.
Başlangıçta Cassie 20 kg'ı 'gerçekten hızlı' verdi, ancak geri kalanını kaybetmesi (arada bir bebekle birlikte) iki yılını daha aldı. 'Tartıya odaklanmak'ın insanların yaptığı en büyük hata olduğunu ve hiçbir şeyin başarınızı bundan daha fazla engelleyemeyeceğine inandığını söyledi.
Cassie'nin sırrı, bir uygulama aracılığıyla evde egzersiz yapmaya başlaması ve işlenmemiş yiyecekler ve smoothie'lerle dolu yeni bir diyet benimsemesindeydi. Öğrendikleriyle, bir zamanlar yüksek olan tip 2 diyabet riskini azaltabilecek kadar kendine güvenen, sağlıklı ve enerjik kaldığını gördü.
Sağlık sektöründe çalışan Cassie, formda kalmak için güne kahve ve kızarmış ekmekle başlıyor, ardından sabahın ortasında fıstık ezmesi, havuç çubukları veya haşlanmış yumurtanın tüketiyor. Daha sonra lezzetli ama 'mükemmel dengeli' bir akşam yemeğinden önce salata yapıyor. Cassie 'Akşam yemeği favorimdir. Dört çocuğumuz varsa her zaman en az bir tanesi pişirdiğimiz yemeklerden memnun değildir, dolayısıyla herkesin bireysel ihtiyaçlarına uygun birçok yemek hazırlıyoruz. Mesela köfte yapacağız, ben sebzeyle yiyeceğim, çocuklar da makarnayla yiyecek.' ifadelerini kullandı.
Kilo vermek konusunda kararlı anne haftada beş kez antrenman yapıyor; üç günü spor salonunda kardiyo ve ağırlık çalışarak, iki günü ise evde uygulama üzerinden çalışıyor. Cassie 'Uygulamadaki egzersizlerini ve yogayı seviyorum; bunları her zaman ve her yerde yapabilirim' dedi ve 'Bu, bunları en küçük çocuğumun uykuları arasında veya çocuklarımın hepsi yatağa yattığında sıkıştırabileceğim anlamına geliyor.' diye ekledi.