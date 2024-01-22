'Herkesin yaptığı bir hatayı fark ettikten sonra 46 kilo verdim' Bir anda hayatı değişti! İşte kilo vermek isteyen herkesin düştüğü o yanlış

Kilo vermek isteyen herkes, pek çok farklı diyet listesi ve spor programıyla karşı karşıya kalıyor. Elbette kilo vermenin tek bir yöntemi yok ancak en doğru yol; sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmaktan vazgeçmemek. Ancak bazen bu kilo verme sürecinde yapılan basit hatalar, kişinin başarılı olmasının önünde büyük engel taşıyabiliyor. Dört çocuk annesi 34 yaşındaki Cassie Krawczyk de nasıl 46 kilo verdiğini ve fark ettiği o hatayı paylaştı. Krawczyk, 2015 yılında ikinci bebeğini doğurduktan sonra kilosu hızla arttığında bir değişiklik yapması gerektiğini ilk kez anladı.