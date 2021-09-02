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Hibrit eğitim nedir? YÖK Başkanı açıkladı! Hibrit eğitim ne zaman ve nasıl yapılacak?

02.09.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarının ardından hibrit eğitim modeli ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Özvar, üniversitelerde eğitim öğretimin aksamaması için hibrit ve harmanlanmış eğitim modellerin kullanılacağını aktardı. Peki hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitim ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

YÖK Başkanı Özvar katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özvar üniversitelerde eğitim öğretimin aksamaması için geçilecek olan hibrit ve harmanlanmış eğitim modellerini açıkladı. Peki hibrit eğitim nedir?

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Hibrit eğitim modeli ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarının ardından hibrit eğitim modeli yeniden gündeme geldi. Özvar, üniversitelerde eğitim öğretimin aksamaması için hibrit ve harmanlanmış eğitim modellerin kullanılacağını açıkladı.
Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin birleşmesi ile oluşturulan hibrit eğitim modeli, derslerin 'yüz yüze' ve 'online' karma şeklinde yapılması olarak bilinmekte. Harmanlanmış öğrenme olarak da bilinen bu eğitim modelinde teknolojik materyaller kullanılmakta.
Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da isimlendirilmiş olan harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak açıklanmaktadır. Kullanılmış olan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında beraber kullanılması da harmanlanmış öğrenme şeklinde tanımlanmaktadır.

ÇEVRİMİÇİ VE YÜZ YÜZE EĞİTİM BİR ARADA

ÇEVRİMİÇİ VE YÜZ YÜZE EĞİTİM BİR ARADA
Hibrit öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Hibrit öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek şekilde yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilmektedir. Yani harmanlanmış öğrenme ortamı, öğrenenlere web tabanlı öğretim ortamı vasıtası ile dilediği yerden, dilediği zamanda, dilediği süre ile ve anında dönüt/düzeltme/pekiştireç alarak çalışabilme gibi pek çok avantajı sağlarken, aynı zamanda yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme, öğretmen ve öğrenenlerle doğrudan etkileşimde ve iletişimde bulunabilme, öğrenen kişilerin birbirlerinin öğrenme ürünlerini görebilmesi ve inceleyebilmesi gibi yüz yüze öğrenme ortamının güçlü taraflarını da beraber sunmaktadır.

DERSLERİN %40'I ÇEVRİMİÇİ OLABİLECEK

DERSLERİN %40'I ÇEVRİMİÇİ OLABİLECEK
YÖK başkanı Özvar konuyla ilgili olarak; "Üniversitelerimiz harmanlanmış ya da hibrit modeliyle birlikte yüz yüze eğitim vermenin yanı sıra derslerin yüzde 40'ını çevrimiçi yapabilme yetkisi bulunmakta. Üniversitelerimizin her biri bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları tamamladı. Üniversitelerimiz şu an da hangi derslerini yüz yüze hangi derslerini online yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyuyla paylaşmış durumda." şeklinde konuştu.
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