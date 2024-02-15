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    4. Hobi olarak başladı... Yurt dışına satıyor! Evini atölyeye çevirmek zorunda kaldı

    Hobi olarak başladı... Yurt dışına satıyor! Evini atölyeye çevirmek zorunda kaldı

    15.02.2024 10:10 | Son Güncelleme:
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    Bilecik’in Bozüyük ilçesinde evini seramik atölyesine çeviren Aslı Nalbantoğlu’nun seramik çamurundan tasarladığı objeleri görenler hayran kalıyor. E-ticaret ile yaptığı ürünleri yurt içine ve yurt dışına sattığını belirten Nalbantoğlu, bu yolla gelir elde ederken seramik yaparken kullandığı çamurun rahatlatıcı etkisine de vurgu yapıyor.

    Hobi olarak başladığını ve daha sonra kendini geliştirerek çeşitli objeler yapan Aslı Nalbantoğlu, yurt içi ve yurt dışına e-ticaret üzerinden ürünlerini satarak gelir elde ediyor. Farklı sektörlerde ve farklı iş kollarında tasarım konusunda edindiği tecrübeyi evinde kurduğu seramik atölyesinde birleştirerek çeşitli eserler ortaya çıkardığını ifade eden Aslı Nalbantoğlu, “Seramik çamuruyla ilk temasımda hissettiğim şey büyük bir özgürlük oldu." dedi.

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    Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    EVİNDE YAPTIĞI SERAMİKLERLE YURT DIŞINA AÇILDI

    Nalbantoğlu, "Birlikte çalıştığım arkadaşlarımda da gözlemlediğim, çamura şekil verirken gideceğiniz yönü, tasarladığınız ürünü hayal etmek, sizi zihinsel olarak bağımsız hale getiriyor. Çamurla olan münasebetinizde mekan ve zaman kavramlarından uzaklaşarak, tasarladığınız ürün üzerindeki beceriniz kadar özgürleşip her tecrübenizde bunu artırarak gelişiyorsunuz. Benim hobi olarak başladığım bu şahsi gelişim sürecim de, bugüne kadar farklı sektörlerde farklı iş kollarında tasarım konusunda edindiğim tecrübe ile birleşti. Ve seramiğin hayatımın büyük bölümünü kapsamasıyla arayışımın nihayete erdiğini fark ettim." şeklinde konuştu.

    "YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA SATIŞA ÇIKARTTIM"

    "YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA SATIŞA ÇIKARTTIM"

    Nalbantoğlu, "Ve bu süreç devamında yaşam alanımı atölyeye çevirme fikrini beraberinde getirdi. Üretimini yaptığım ürünlerin teknik ve tasarım olarak yeterliliğini sağlayabildiğime kendim de ikna olduğumda e-ticaret vasıtasıyla da gelir elde etmeye karar verdim. Ürünlerimi yurt içinde ve yurt dışında e-ticaret platformlarında satışa çıkarttım. Kişisel üretimlerim ve e-ticaret haricinde kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve okullarla birlikte çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Devamında Nalbantoğlu, "Seramiğin özellikle bu bölgede, yüzlerce ailenin geçimini sağladığı, ülke ekonomisinin ihracat gelirlerinde önemli bir payı olan endüstriyel bir ürün olmasından öte, bir sanat malzemesi olarak da tarihlerden beri malum önemli bir yeri var. Ancak bunların haricinde de bugün sanat terapisi yöntemlerinde, çamur, iyileşmeye, dinginleşmeye kendini ifade ederken özgürleşebilmeye yardımcı olan büyük bir destekçi olarak yer alıyor. Grup çalışmalarımda da seramik ile ilgili zevkli bir deneyim yaşayıp yaşatmak, bir ürün çıkartmak haricinde çamurun telkin eden, anda olma farkındalığı oluşturan, iyileştirici etkisinden faydalanıyorum. Yaptığımız tüm çalışmalar bu sebeple aslında bir workshop, bir grup çalışmasından ziyade karşılıklı paylaşımda bulunduğumuz, birlikte iyileştiğimiz bir seans niteliğinde geçiyor. Önüme baktığımda bireysel olarak yapabileceklerimden yapmak istediklerimden ziyade, seramik ile ilgili bölgemize yakışacak nitelikte projeler etkinlikler oluşumlar içerisinde bulunmak istiyorum. Çamurun evlerimizde bulundurabileceğimiz dekoratif veya fonksiyonel birer seramik ürün olarak üretilmesinin dışında, topluluklar halinde bizi bir araya getirip tasarlamaya sanat üretmeye yöneltecek bir birleştirici olduğuna inanıyorum” dedi. (İHA)

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    Anahtar Kelimeler:
    Seramik Seramik Sanatları hobi satış
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