Hobi olarak başladı... Yurt dışına satıyor! Evini atölyeye çevirmek zorunda kaldı

Devamında Nalbantoğlu, "Seramiğin özellikle bu bölgede, yüzlerce ailenin geçimini sağladığı, ülke ekonomisinin ihracat gelirlerinde önemli bir payı olan endüstriyel bir ürün olmasından öte, bir sanat malzemesi olarak da tarihlerden beri malum önemli bir yeri var. Ancak bunların haricinde de bugün sanat terapisi yöntemlerinde, çamur, iyileşmeye, dinginleşmeye kendini ifade ederken özgürleşebilmeye yardımcı olan büyük bir destekçi olarak yer alıyor. Grup çalışmalarımda da seramik ile ilgili zevkli bir deneyim yaşayıp yaşatmak, bir ürün çıkartmak haricinde çamurun telkin eden, anda olma farkındalığı oluşturan, iyileştirici etkisinden faydalanıyorum. Yaptığımız tüm çalışmalar bu sebeple aslında bir workshop, bir grup çalışmasından ziyade karşılıklı paylaşımda bulunduğumuz, birlikte iyileştiğimiz bir seans niteliğinde geçiyor. Önüme baktığımda bireysel olarak yapabileceklerimden yapmak istediklerimden ziyade, seramik ile ilgili bölgemize yakışacak nitelikte projeler etkinlikler oluşumlar içerisinde bulunmak istiyorum. Çamurun evlerimizde bulundurabileceğimiz dekoratif veya fonksiyonel birer seramik ürün olarak üretilmesinin dışında, topluluklar halinde bizi bir araya getirip tasarlamaya sanat üretmeye yöneltecek bir birleştirici olduğuna inanıyorum” dedi. (İHA)