İBB adaylığı için ismi geçiyordu... Hilmi Türkmen'i üzecek haberi duyurdular! Üsküdar elden gidiyor mu?

AK Parti'nin İBB adayı tartışılırken Murat Kurum'un haricinde ismi geçen kişiler arasında Üsküdar belediye başkanı Hilmi Türkmen, Esenler belediye başkanı Tevfik Göksu, Fatih belediye başkanı Ergün Turan da vardı. CHP'nin Üsküdar adayı Sinem Dedetaş son anketlerde farkı kapattı.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe bazında yaptırdığı anketlere göre Sancaktepe el değiştiriyor.
Sancaktepe haricinde Bayrampaşa ve Üsküdar'da da durum kafa kafaya!
CHP'nin yaptırdığı son anket sonucuna göre Sancaktepe'deki sonuçlar başa baş çıkmıştı.
Mevcut belediye başkanı Şeyma Döğücü'nün yüzde 47 aldığı, CHP'nin adayı Alper Yeğin'in ise yüzde 48,4 aldığı belirlenmişti.
Sancaktepe, ilçe statüsüne kavuştuğundan bu yana AK Partili belediye başkanları tarafından yönetiliyor.