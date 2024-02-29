İbn-i Sina'dan bu yana el üstünde tutuluyor! Saç dökülmesini şıp diye kesiyor, saçları güçlendiriyor... Her derde deva

Modern tıbbın temel taşlarını döşeyen bilim insanı İbn-i Sina, reçetelerinde kekikten de sıklıkla bahsediyor ve çok sayıda yararı olan bu bitkinin kullanımını öneriyordu. Kekiğin, saç dökülmesinden dermatite, sindirim sorunlarından öksürüğe kadar pek çok yararı bulunuyor. İşte kekiğin faydaları...
Kekik bitkisi sağladığı faydalar, güvenirliğinin yüksek, yan etkilerinin az olması sebebiyle toplum tarafından sıklıkla kullanılmaktadır ve genellikle kullanım yöntemi gelenekseldir. Ancak her doğal besinin gereğinden fazla tüketilmesi çeşitli sorunlara yol açabileceği için tüketimine dikkat etmek ve bir doktora danışmak önemlidir. Kekik faydaları şu sıralanabilir:
Gastrointestinal rahatsızlıkların, özellikle dispepsi ve gastrit gibi durumların tedavisinde sıkça tercih edilir.
Soğuk algınlığına bağlı öksürükleri hafifletmeye yardımcı olur.
Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında, hem oral hem de gargara formunda kullanılabilir. Ayrıca üst solunum yolu hastalıklarında uçucu yağı inhale edildiğinde de etkilidir.
Bronşit semptomlarını azaltıcı etkisi vardır.