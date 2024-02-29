İbn-i Sina'dan bu yana el üstünde tutuluyor! Saç dökülmesini şıp diye kesiyor, saçları güçlendiriyor... Her derde deva

Kekik bitkisi sağladığı faydalar, güvenirliğinin yüksek, yan etkilerinin az olması sebebiyle toplum tarafından sıklıkla kullanılmaktadır ve genellikle kullanım yöntemi gelenekseldir. Ancak her doğal besinin gereğinden fazla tüketilmesi çeşitli sorunlara yol açabileceği için tüketimine dikkat etmek ve bir doktora danışmak önemlidir. Kekik faydaları şu sıralanabilir: