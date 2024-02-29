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    4. İbn-i Sina'dan bu yana el üstünde tutuluyor! Saç dökülmesini şıp diye kesiyor, saçları güçlendiriyor... Her derde deva

    İbn-i Sina'dan bu yana el üstünde tutuluyor! Saç dökülmesini şıp diye kesiyor, saçları güçlendiriyor... Her derde deva

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    29.02.2024 12:40
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    Bitkilerin ve doğal besinlerin vücuda sayısız faydası ve çeşitli rahatsızlıkları önlemede yararı bulunduğu biliniyor. Dünyanın en büyük hekimlerinden ve modern tıbbın temel taşlarını koyan İbn-i Sina'dan beri el üstünde tutulan bitkilerden bir tanesi de kekik. Kekiğin insan sağlığı için çok çeşitli faydaları var. Özellikle adet sancıları, öksürük ve saç dökülmesi gibi problemlerde kekik kullanılabilir.

    Modern tıbbın temel taşlarını döşeyen bilim insanı İbn-i Sina, reçetelerinde kekikten de sıklıkla bahsediyor ve çok sayıda yararı olan bu bitkinin kullanımını öneriyordu. Kekiğin, saç dökülmesinden dermatite, sindirim sorunlarından öksürüğe kadar pek çok yararı bulunuyor. İşte kekiğin faydaları...

    İŞTE MUCİZE BİTKİ KEKİĞİN FAYDALARI

    Kekik bitkisi sağladığı faydalar, güvenirliğinin yüksek, yan etkilerinin az olması sebebiyle toplum tarafından sıklıkla kullanılmaktadır ve genellikle kullanım yöntemi gelenekseldir. Ancak her doğal besinin gereğinden fazla tüketilmesi çeşitli sorunlara yol açabileceği için tüketimine dikkat etmek ve bir doktora danışmak önemlidir. Kekik faydaları şu sıralanabilir:

    Gastrointestinal rahatsızlıkların, özellikle dispepsi ve gastrit gibi durumların tedavisinde sıkça tercih edilir.

    Soğuk algınlığına bağlı öksürükleri hafifletmeye yardımcı olur.

    Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında, hem oral hem de gargara formunda kullanılabilir. Ayrıca üst solunum yolu hastalıklarında uçucu yağı inhale edildiğinde de etkilidir.

    Bronşit semptomlarını azaltıcı etkisi vardır.

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    kekik kekiğin faydaları bitkiler
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