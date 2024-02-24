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'İçimde kötü bir his vardı, 3 saniye sonra bir anda oldu' Uçurumun ortasına hamak kurmuştu 'Anneme bahsedemedim'

24.02.2024 11:07
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Antalya’da yaşayan sosyal medya fenomeni Ozan Kuşçu (24), 60 metrelik uçurumun ortasına kurduğu hamaktayken halatların kopmasıyla yaklaşık 20 metrelik boşluğa düştü. Kuşçu, beline bağlı ipin düğümünün bir yere takılmasıyla ölümden döndü. Halatın kopması ve Kuşçu'nun boşlukta savrulması, vücuduna bağladığı kamerayla anbean kaydedildi.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan sosyal medya fenomeni Ozan Kuşçu, bir süre önce sosyal medya hesabında paylaşmak için videolar çekmeye başladı. Çektiği ekstrem spor ve tırmanış videoları ilgi çekti. Son olarak geçen hafta sonu Güver Uçurumu Kanyonu'nda video çeken Kuşçu, arkadaşıyla gittiği bölgede, 60 metrelik uçurumun ortasına hamak kurdu. Burada geçireceği 24 saati kaydetmeyi planlayan Kuşçu, tedbirlerini aldıktan sonra halatlarla ortadaki hamağa doğru hareket etti. Hamağın üzerinde bir süre duran ve video kaydını başlatan Kuşçu, bu sırada da "Bana bir şey olursa hakkınızı helal edin" dedi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Youtube

60 METRELİK UÇURUMUN ORTASINA KURDUĞU HAMAĞIN HALATI KOPUNCA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Cümlesini bitirmesiyle hamağı tutan halatlardan biri kopan Kuşçu, 60 metrelik uçurumda boşluğa düştü.

İlk anda ne olduğunu anlayamayan Kuşçu, bir süre sonra halatlara tutundu. Elleri kesilen ve 20 metre boşluğa düşen Kuşçu, beline bağladığı ipin düğümünün bir yere takılmasıyla uçurumun dibine düşmekten kurtuldu.

Arkadaşının ihbarıyla olay yerine gelen kurtarma ekibi, yaklaşık 2 saatlik uğraşla Kuşçu'yu bulunduğu yerden alıp kurtardı. Kuşçu'nun vücudundaki kamera sayesinde yaşananlar anbean kaydedildi.

"ÇIKTIĞIMDA İÇİMDE KÖTÜ BİR HİS VARDI ASLINDA"

"ÇIKTIĞIMDA İÇİMDE KÖTÜ BİR HİS VARDI ASLINDA"

Yaşadıklarını anlatan Ozan Kuşçu, "60 metrelik bir uçurumun ortasına üçgen bir hamak kurdum ve 24 saat boyunca hayatta kalmaya çalışacaktım. Platformun üzerine çıktım. Çıktığımda da içimde kötü bir his vardı aslında. O yüzden arkadaşıma 'Hakkınızı helal edin' dedim ve 3 saniye sonra hamaktaki ip bir anda koptu. Kendimi boşlukta buldum ve 15-20 metre boşlukta süzüldüm." dedi.

‘DÜĞÜMÜN TAKILMASIYLA HAYATTA KALDIM’

‘DÜĞÜMÜN TAKILMASIYLA HAYATTA KALDIM’

Kuşçu, "İpi tutmaya çalışırken ellerim ve parmaklarım yandı. İpin sonuna attığımız düğümün takılmasıyla hayatta kaldım. Ne hissettiğimi bilmiyorum, olayın şokuyla bir süre kendime gelemedim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya halat hamak
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