'İçimde kötü bir his vardı, 3 saniye sonra bir anda oldu' Uçurumun ortasına hamak kurmuştu 'Anneme bahsedemedim'

Konyaaltı ilçesinde yaşayan sosyal medya fenomeni Ozan Kuşçu, bir süre önce sosyal medya hesabında paylaşmak için videolar çekmeye başladı. Çektiği ekstrem spor ve tırmanış videoları ilgi çekti. Son olarak geçen hafta sonu Güver Uçurumu Kanyonu'nda video çeken Kuşçu, arkadaşıyla gittiği bölgede, 60 metrelik uçurumun ortasına hamak kurdu. Burada geçireceği 24 saati kaydetmeyi planlayan Kuşçu, tedbirlerini aldıktan sonra halatlarla ortadaki hamağa doğru hareket etti. Hamağın üzerinde bir süre duran ve video kaydını başlatan Kuşçu, bu sırada da "Bana bir şey olursa hakkınızı helal edin" dedi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

