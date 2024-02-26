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İhtiyaç fazlası tüketildiğinde kanser riskini artırıyor! DSÖ'ye göre en fazla 2. ölüm nedeni... Erkeklerde daha sık görülüyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.02.2024 12:19
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DSÖ'ye göre kalp ve damar hastalıklarından sonra en fazla ölüm nedeni kolon kanseridir. Türkiye’de 2022 verilerine göre yılda 22 bin kişiye kolon kanseri tanısı konulmaktadır bunların yaklaşık 12 bini vefat etmektedir. Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Güzel, kırmızı etli ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirterek ihtiyaç fazlası tüketimin kalın bağırsak kanseri riskini arttırdığını söyledi.

Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Güzel, Türkiye’de 2022 verilerine göre yılda 22 bin kişiye kolon kanseri tanısı konulduğunu belirterek, bunlardan yaklaşık 12 binin hayatını kaybettiğini söyledi.

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Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Güzel, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, kalın bağırsak kanserinin kalp damar hastalıklarından sonra en fazla ölümlere neden olan bir hastalık çeşidi olduğuna dikkat çekti.

Güzel, “Kalın bağırsak kanseri kalp damar hastalıklarından sonra Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre en fazla ölüm nedeni olarak yer almaktadır. Kanser hastalıkları arasında ise Akciğer, meme, prostat kanserinde sonra dördündü sıklıkta görülmektedir.

Türkiye’de 2022 verilerine göre yılda 22 bin kişiye kolon kanseri tanısı konulmaktadır bunların yaklaşık 12 bini vefat etmektedir” dedi.

"KOLONOSKOPİ YAPMAKTA FAYDA VAR"

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Hastalığının belirtileri hakkında bilgiler paylaşan Güzel, “Kalın bağırsak hastalığında belirtileri ise tuvalet alışkanlıkları çok önemli yer tutmaktadır.

Eğer tuvalet alışkanlığında değişiklik söz konusu ise uzun süre kabızlık ve kana ve kilo kaybı söz konusu ise kalın bağırsak tümörü açısından şüpheli duruma gelmişti. Bu noktada kolonoskopi yapmakta fayda vardır” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kanser kırmızı et kolon
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