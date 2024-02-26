İhtiyaç fazlası tüketildiğinde kanser riskini artırıyor! DSÖ'ye göre en fazla 2. ölüm nedeni... Erkeklerde daha sık görülüyor

Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Güzel, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, kalın bağırsak kanserinin kalp damar hastalıklarından sonra en fazla ölümlere neden olan bir hastalık çeşidi olduğuna dikkat çekti.