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  4. İki pilot UFO gördüğünü rapor etti! Hükümet açık kapı bıraktı

İki pilot UFO gördüğünü rapor etti! Hükümet açık kapı bıraktı

16.08.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada semalarında biri askeri diğeri ticari olmak üzere iki ayrı uçağın pilotları, bir bulutun içine doğru uçan ve ortadan kaybolan "parlak yeşil bir UFO" gördüklerini rapor etti. Hükümet raporu ise pilotların gördüğü cisimlerin UFO olabileceği ihtimaline açık kapı bıraktı.

"Uzaylılar var mı, yoksa yok mu?" Pek çok insan bu sorunun cevabını merak ediyor. Dünyanın dört bir yanında yaşanan UFO olayları ise uzaylıların dünyayı zaman zaman ziyaret ettiği konusundaki iddiaları tekrar tekrar gündeme getiriyor. Ancak yaşanan son bir olay, Kanada hükümetinin raporlarına dahi yansımış durumda.

İKİ PİLOT YEŞİL BİR UFO GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Yaşanan UFO vakasının adresi bu kez Kanada. Biri askeri diğeri ticari uçuş yapan iki ayrı uçağın pilotları, Kanada'nın Atlantik kıyısındaki Saint Lawrence Körfezi üzerinde parlak yeşil bir UFO gördüğünü bildirdi.
Uçaklardan biri Almanya'nın Köln kentine uçan bir Kanada askeri uçağıydı. Diğeri ise bir yolcu uçağıydı ve Boston'dan Amsterdam'a uçuyordu.
Söz konusu olay Kanada hükümetinin havacılık veritabanına da yansıdı. 11 Ağustos'ta yayınlanan bir rapora göre, her iki uçuşta da "bir buluta doğru uçan ve sonra kaybolan" parlak yeşil bir uçan cisim görüldü. Raporda, nesnenin her iki uçuşu da etkilemediği belirtildi.
Ancak araştırmacı Steffan Watkins, iki uçuştan alınan transponder verilerini inceledi. Watkins, askeri uçağın rotasını değiştirdiğini ve 1000 feet (300 metre) tırmandığını gördü.
Hükümet raporunda ise nesnenin adı 'hava balonu”, “meteor”, “roket” veya “CIRVIS/UFO”' olarak geçti. Böylece UFO ihtimaline açık kapı bırakıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Kanada
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