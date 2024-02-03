İki uzman da deprem için aynı yeri işaret etti! Peş peşe gelen açıklamalar korkuttu: 7 büyüklüğünde depreme gebe

Deprem bölgesi olan ülkemizde 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı sarsıntının ardından irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geldi. Her sarsıntı eski acı hatıraları hatırlatmakla beraber 'büyük bir depremin öncüsü mü?' sorularını da akıllara getiriyor. Bu nedenle deprem alanında uzman isimlerin her dedikleri manşet olmaya devam ediyor.

