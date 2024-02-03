HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İki uzman da deprem için aynı yeri işaret etti! Peş peşe gelen açıklamalar korkuttu: 7 büyüklüğünde depreme gebe

İki uzman da deprem için aynı yeri işaret etti! Peş peşe gelen açıklamalar korkuttu: 7 büyüklüğünde depreme gebe

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.02.2024 11:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat depremlerinin birinci yılına günler kala deprem uzmanlarının açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Hakkari depremi sonrası peş peşe korkutan açıklamalar geldi. Zamanı bilinmeyen depremin 7 büyüklüğünde olabileceği vurgulandı. İşte detaylar...

Deprem bölgesi olan ülkemizde 6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı sarsıntının ardından irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geldi. Her sarsıntı eski acı hatıraları hatırlatmakla beraber 'büyük bir depremin öncüsü mü?' sorularını da akıllara getiriyor. Bu nedenle deprem alanında uzman isimlerin her dedikleri manşet olmaya devam ediyor.

Keşfet

HAKKARİ DEPREMİ KORKUTTU

AFAD sabah saat 06.09'da merkez üssü Hakkari Yüksekova olan 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Bölge halkı panik dolu anlar yaşarken olumsuz bir ihbar gelmemesi yüreklere su serpti.

UZMANLARDAN KORKUTAN UYARILAR

UZMANLARDAN KORKUTAN UYARILAR

Yaşanan depremlerin ardından gözler uzman isimlere çevrilmişti. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür ve Jeofizik Y.Müh. Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan beklenen açıklamalar geldi. İki isim de bölgedeki riske dikkat çekerek bu sarsıntıların göz ardı edilmemesini savundu.

NACİ GÖRÜR: STRES YÜKLEDİ

NACİ GÖRÜR: STRES YÜKLEDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür, "Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus gözardı edilmemelidir." dedi.

ERCAN: 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE...

ERCAN: 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE...

Övgün Ahmet Ercan ise yaptığı açıklamada, "06.09'da Hakkari- Kayalık Çukurca'da ola M4,1 lik küçük deprem ortamın gerilmekte olduğunu gösteriyor.

Bölge gelecekte M7 dolayında bir depreme gebedir. Zamanı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan naci görür
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Genç kız taksi parasını ödemeden indi, yetmedi bir de parasını isteyen taksiciyi tekmeledi

Genç kız taksi parasını ödemeden indi, yetmedi bir de parasını isteyen taksiciyi tekmeledi

Trafik sigortasında yeni dönem! 19 Ocak’ta devreye alınıyor

Trafik sigortasında yeni dönem! 19 Ocak’ta devreye alınıyor

Sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını, sonra kendini vurdu

Sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını, sonra kendini vurdu

Yeniden Refah ile AK Parti ittifak yapacak mı? Gözler saat 14.00'e çevrildi

Yeniden Refah ile AK Parti ittifak yapacak mı? Gözler saat 14.00'e çevrildi

4 bölgede sağanak! Meteoroloji'den 3 - 7 Şubat hava durumu tahmini

4 bölgede sağanak! Meteoroloji'den 3 - 7 Şubat hava durumu tahmini

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.