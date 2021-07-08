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İl içi öğretmen yer değiştirme mülakat ve başvuruları ne zaman? İşte 2021 il içi öğretmen ihtiyaç listesi...

08.07.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenler il içi atama başvuruları ile ilgili ayrıntıları ilgiyle takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev almakta olan öğretmenlerin aynı şehir içerisinde farklı bir okula atama yapabilmeleri için il içi öğretmen yer değiştirme başvuruları merak ediliyor. Peki il içi öğretmen yer değiştirme mülakat ve başvuruları ne zaman? İşte 2021 il içi öğretmen ihtiyaç listesi...

MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görev almakta olan öğretmenlerin aynı şehir içerisinde farklı bir okula atama yapabilmeleri amacıyla yapılan il içi öğretmen yer değiştirme başvuruları merak ediliyor. Başvuru tarihi ve kimlerin başvurabildiği merak konusu oldu. Peki il içi öğretmen yer değiştirme mülakat ve başvuruları ne zaman yapılacak?

İl içi öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Öğretmenler il içi yer değiştirme başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. İl içi yer değiştirme başvuruları bugün yani 8 Temmuz itibariyle başlıyor.
İstedikleri okula il içi yer değiştirme işlemiyle beraber geçmek isteyen öğretmenler il içi yer değiştirme kontenjanlarını ve ayrıntıları incelemeye başladı.

14 Temmuz'a dek sürecek

14 Temmuz'a dek sürecek
2021 senesi il içi isteğe bağlı olarak yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz ve 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

En fazla 40 kurum

En fazla 40 kurum
Elektronik ortamda alınacak olan başvuruda öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.
İlgiyle takip edilen il içi atama için kontenjanları için ihtiyaç listesi il milli eğitim müdürlükleri tarafından yayınlanmakta. Öğretmenler, illerin milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden il içi tayin atama ihtiyaç listesini görüntüleyebilmekte.
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Anahtar Kelimeler:
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