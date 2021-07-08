İl içi öğretmen yer değiştirme mülakat ve başvuruları ne zaman? İşte 2021 il içi öğretmen ihtiyaç listesi...

MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görev almakta olan öğretmenlerin aynı şehir içerisinde farklı bir okula atama yapabilmeleri amacıyla yapılan il içi öğretmen yer değiştirme başvuruları merak ediliyor. Başvuru tarihi ve kimlerin başvurabildiği merak konusu oldu. Peki il içi öğretmen yer değiştirme mülakat ve başvuruları ne zaman yapılacak?