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  4. Gizli geçidi var! İlçe merkezine 3 kilometre mesafede: Geçmişinin ise 2 bin 700 yıl öncesine dayandığı düşünülüyor! Çalışma başlatıldı

Gizli geçidi var! İlçe merkezine 3 kilometre mesafede: Geçmişinin ise 2 bin 700 yıl öncesine dayandığı düşünülüyor! Çalışma başlatıldı

08.11.2023 12:10 | Son Güncelleme:
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Tunceli’de yöre halkınca ‘Gelin Odaları’ olarak bilinen, Urartular tarafından 2 bin 700 yıl önce yapıldığı değerlendirilen tarihi alanın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Pülümür ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan tarihi alanın içinde taş merdivenlerle çaya ulaşıp su alındığı gizli bir geçidin de olduğu belirtildi.

Tunceli’deki tarihi alan yöre halkınca ‘Gelin Odaları’ olarak biliniyor. ‘Gelin Odaları’nın Urartular tarafından 2 bin 700 yıl önce yapıldığı değerlendiriliyor. Tarihi alanın turizme kazandırılması için ise harekete geçilmiş durumda...

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Günün önemli manşetleri

İÇİNDE YOK YOK! KRAL TAHTI, ZİNDAN, GİZLİ GEÇİT... ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Pülümür ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan, içinde bir kral tahtı ile tutsakların cezalandırıldığı zindanın ve kayaların oyularak yapıldığı, taş merdivenlerle çaya ulaşıp su alındığı gizli bir geçidin de olduğu ‘Gelin Odaları’nın, turizme kazandırılması için, Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı koordinesinde, Tunceli Müzesi ve İl Kültür Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı.

2 BİN 700 YIL ÖNCESİNE DAYANAN GEÇMİŞ

2 BİN 700 YIL ÖNCESİNE DAYANAN GEÇMİŞ

Urartular tarafından yapıldığı ve geçmişinin 2 bin 700 yıl öncesine dayandığı düşünülen tarihi alandaki röleve ve çevre düzenlemeleri için düşünülen güzergahları, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Kültür Müdürü İsmet Ulaşoğlu, Müze Müdürü Kenan Öncel, Fırat Kalkınma Ajansı İl Müdürü Murat Ortak ve Arkeolog Özgür Şahin, yerinde inceledi. (DHA)

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Tunceli

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