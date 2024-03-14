'İlk defa karşılaşıyorum! Camlara korkunç şekilde vurdu' Yer: Antalya! 'Süper hücre' etkisi "Erimemiş olmasına inanamıyorum"

Kent merkezinde seyirlik görüntülere neden olan dolu birikintisini sabah saatlerinde gören vatandaş, fotoğraf çekip doluyla kar topu yaptı. Yol kenarında biriken doluyu görünce fotoğraf çeken Ahmet Gülen, 15 yıldır aynı bölgede ikamet ettiğini ilk defa böyle hava olayıyla karşılaştığını söyledi. Gülen, "Gece müthiş yağdı, hala erimemiş. Camlara korkunç şekilde dolu vurdu" dedi.