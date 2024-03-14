'İlk defa karşılaşıyorum! Camlara korkunç şekilde vurdu' Yer: Antalya! 'Süper hücre' etkisi "Erimemiş olmasına inanamıyorum"

Kentte, dün akşam saatlerinde 'süper hücre' hava olayı etkili oldu. Özellikle Muratpaşa ilçesinde yoğunlaşan dolu yağışı, Aksu ve Kepez ilçelerinde de etkisini gösterdi.
Kent merkezinde seyirlik görüntülere neden olan dolu birikintisini sabah saatlerinde gören vatandaş, fotoğraf çekip doluyla kar topu yaptı. Yol kenarında biriken doluyu görünce fotoğraf çeken Ahmet Gülen, 15 yıldır aynı bölgede ikamet ettiğini ilk defa böyle hava olayıyla karşılaştığını söyledi. Gülen, "Gece müthiş yağdı, hala erimemiş. Camlara korkunç şekilde dolu vurdu" dedi.
Parkta biriken doluyla kar topu yapan Ece Altaş Balcı ise akşam saatlerinde işten dönerken doluya yakalandığını belirterek, "Büyük büyük yağdı. Şu anda erimemiş olmasına inanamıyorum. Ertesi güne kar gibi birikmiş durumda. Görüntü olarak hoş ama umarım sıkıntı yaşayan olmamıştır" diye konuştu.
Dolu yağışı, Aksu ve Kepez ilçelerindeki tarım alanlarına zarar verdi. Dolunun ağırlığını kaldıramayan naylon seralar demir aksamlarıyla birlikte yıkıldı.
Biber ve domates üreticilerinin çoğunlukta olduğu bölgede ilk belirlemelere göre, 80 dönüm alan zarar gördü. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespiti yapmaya başladı.
Serasının yaklaşık 2 dönümlük alanı zarar gören biber üreticisi Halil Gökçe, "Başımıza ilk kez geldi. 15 gün önce de sel vurmuştu. Maddi zararım yaklaşık 400 bin lira civarında" dedi.