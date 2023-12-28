İmamoğlu, Şahin, Büyükerşen... Gündem yerel seçim: Kritik anket! Listedeki tek kadın dikkat çekti

MLS Araştırma yılbaşı öncesinde 2023'ün en başarılı büyükşehir belediye başkanlarını açıkladı. İzmir'de aday yapılıp yapılmayacağı henüz belli olmayan Tunç Soyer de listede yer aldı. Listedeki tek kadın isim ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu!2019'da Gaziantep'in eski belediye başkanlarından Celal Doğan'ı geride bırakarak belediye başkanı seçilen Fatma Şahin, 495 bin oy almıştı. Fatma Şahin'in adı AK Parti'nin İstanbul adaylığı için de geçmişti.