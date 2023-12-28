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  4. İmamoğlu, Şahin, Büyükerşen... Gündem yerel seçim: Kritik anket! Listedeki tek kadın dikkat çekti

İmamoğlu, Şahin, Büyükerşen... Gündem yerel seçim: Kritik anket! Listedeki tek kadın dikkat çekti

28.12.2023 16:57 | Son Güncelleme:
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Asgari ücretin belirlenmesinden sonra siyasetin nabzı yine yerel seçime doğru evrildi! Özellikle AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının kim olacağı büyük bir merak konusu. 31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde MLS Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçları da dikkat çekti.

İstanbul'da AK Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkaracağı adayın da önümüzdeki hafta içerisinde belirlenmesi bekleniyor. Fahrettin Koca, Murat Kurum, Ali Yerlikaya'nın yanı Mehmet Ergün Turan'ın da adı adaylık için geçiyor.

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LİSTEDEKİ TEK KADIN BAŞKAN FATMA ŞAHİN

MLS Araştırma yılbaşı öncesinde 2023'ün en başarılı büyükşehir belediye başkanlarını açıkladı. İzmir'de aday yapılıp yapılmayacağı henüz belli olmayan Tunç Soyer de listede yer aldı. Listedeki tek kadın isim ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu!2019'da Gaziantep'in eski belediye başkanlarından Celal Doğan'ı geride bırakarak belediye başkanı seçilen Fatma Şahin, 495 bin oy almıştı. Fatma Şahin'in adı AK Parti'nin İstanbul adaylığı için de geçmişti.

MLS Araştırma tarafından yapılan ankete göre 2023'ün en başarılı belediye başkanı Ekrem İmamoğlu oldu! %58.1 oranında oy alan Ekrem İmamoğlu'nu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin izledi. Şahin, listedeki tek kadın başkan oldu.

BÜYÜKERŞEN DE LİSTEDEListenin üçüncü sırasında %57.4 ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer var, dördüncü sırada ise Eskişehir'in efsane belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen yer aldı.

Listenin beşinci sırasında ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Şahin Ekrem İmamoğlu anket
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