İnsanlık dramı! Ukraynalılar oraya akın ediyor

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahalede Ukraynalılar ülkelerini terk etmeye devam ediyor. Çatışmaların şiddetlendiği şehirlerden gelen Ukraynalılar, Romanya sınırına akın ediyor.

ARACI OLMAYANLAR YÜRÜYEREK SINIR BÖLGESİNE GELMEK ZORUNDA KALIYOR

Ülkenin Romanya sınırında da binlerce araç sınırı geçmek için bekleyişini sürdürüyor. Yaşanan olumsuz hava koşulları şartları daha da zorlaştırırken, aracı olmayan siviller sınır bölgesine yürüyerek gelmek zorunda kalıyor. Kucaklarında küçük çocuklarıyla kilometrelerce yürüyen siviller, sınırı da yürüyerek geçmeye çalışıyor. Zaman zaman annelerinin kucağında giden, zaman zaman da yürümek zorunda kalan çocuklar evlerinden yanlarına alabildikleri bebeklerine sıkı sıkı sarılarak sınıra ulaşmaya çalışıyor.

"UKRAYNA İÇİN DUA EDİYORUZ"

Ukrayna’da öğrenci olan bir kişi, Harkov kentinden Romanya sınırına geçerek Almanya’ya ulaşmaya çalıştığını dile getirerek, “Savaş istemiyoruz. Dünyada savaş olmasın istiyoruz. Ukrayna için dua ediyoruz. Annem Harkov’da. Harkov’un merkezi dün bombalandı. Dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA