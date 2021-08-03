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Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

03.08.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar "Instagram çöktü mü?" sorusunu merak ediyor. Sorunun ne zaman düzeleceği ve neden kaynaklandığı kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? İşte ayrıntılar...

Akşam saatlerinde sosyal medya platformu Instagram'a erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Kullanıcılar "Instagram çöktü mü?" sorusunu araştırırken, uygulamanın ne zaman düzeleceği de merak ediliyor. Peki Instagram çöktü mü, neden çöktü?

Instagram çöktü mü?

Akşam saatlerinde Instagram'da yaşanan kesintiler sonrası Instagram kullanıcıları "Instagram çöktü mü?" sorusunu merak ediyor.
Akşam saat 23:30'dan sonra erişim sorunu yaşanan Instagram'da, uygulamaya giriş yapan kullanıcılar "Hata! Tekrar denemeden önce lütfen birkaç dakika bekle." hatası ile karşılaşmaya başladı ve siteye giriş yapamadı.
Erişim sorunu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak kullanıcılar sorunu diğer sosyal medya sitelerinde paylaşmaya ve araştırmaya devam ediyor.
Instagram'da yaşanan geçici bir sorunun olduğu ve bu sorunun dünya genelinde yaşanmaya başladığı belirtiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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