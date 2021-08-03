Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Akşam saatlerinde sosyal medya platformu Instagram'a erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Kullanıcılar "Instagram çöktü mü?" sorusunu araştırırken, uygulamanın ne zaman düzeleceği de merak ediliyor. Peki Instagram çöktü mü, neden çöktü?

Instagram çöktü mü?

Akşam saatlerinde Instagram'da yaşanan kesintiler sonrası Instagram kullanıcıları "Instagram çöktü mü?" sorusunu merak ediyor.

Akşam saat 23:30'dan sonra erişim sorunu yaşanan Instagram'da, uygulamaya giriş yapan kullanıcılar "Hata! Tekrar denemeden önce lütfen birkaç dakika bekle." hatası ile karşılaşmaya başladı ve siteye giriş yapamadı.

Erişim sorunu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak kullanıcılar sorunu diğer sosyal medya sitelerinde paylaşmaya ve araştırmaya devam ediyor.