"Instagram sendromu" Boy uzatma ameliyatları sosyal medyada gündemdeydi 'Öyle masum ameliyatlar değil' Uzman isim uyardı, boy kriteri verdi

Huri, boy uzatmanın dizin altından ya da üstünden olabildiğini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Bu tekniklere göre dizin yeri değişecek. Dışarıdan bir uygulama yapıldığında da dışarıdan kemik içine yerleştirilen teller olduğunda çok ciddi enfeksiyon gelişme riski söz konusu. Kemikte kırık oluşturularak, ayrıştırıldığından tekrar kaynamama riski mevcut. Dizin altından bir uzatma yapıldığında, uzatılan bölgenin üstündeki diz eklemi ya da altındaki ayak bileği ekleminde sorunlar yaşanabiliyor. Uzatılan kemik dışında tendonlar, sinirler, damarlar, kaslar da uzatılıyor. Bunların hepsi bir risk. Öyle ki kalıcı hasar da söz konusu olabilir ve kişinin normal yürümesi bozulabilir." Belirlenen boy kriterlerinin altında olmayanların bu tür uygulamalardan kaçınması gerektiğine işaret eden Huri, "Boy uzatma ameliyatları, kişi 1,40-1,50 metrenin altında ya da bir bacağı diğerinden kısa değilse, bir kaza sonucu kemik kaybına bağlı deformasyon yoksa kozmetik ve estetik amaçlı yapılmamalı." dedi. (AA)