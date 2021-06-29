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  4. iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

29.06.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İphone 13 geliyor! İphone 13'ün ne zaman çıkacağı ve ne kadara satışa sunulacağı ise merak konusu olarak karşımıza çıkıyor. Peki iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İphone 13 fiyatları belli oldu. İşte ayrıntılar...

İphone 13 için geri sayım başladı. Vatandaşlae iphone 13'ün ne zaman çıkacağına ve ne kadar olacağına ilişkin araştırma yapmaya başladı. "iPhone 13 ne zaman çıkacak?" , "iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?" sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

İphone 13 ne zaman çıkıyor?

İphone en çok tercih edilen telefon markalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Firma, İphone 13'ü satışa sunmayı planlıyor.
İphone 13'ün ne zaman çıkacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Gözler açıklamayı yapacak yetkililerde olacak.
iPhone 13 Pro MAx'lerde depolama kapasitesinin 1 TB'ye kadar geliştirildiği bildirildi.

İPHONE 13

İPHONE 13
İphone 13 fiyatları ise şu şekilde: iPhone 13 mini: Depolama kapasitesine göre 700$ 750$ 850$ / iPhone 13: 800$ 850$ 950$

İPHONE 13 PRO

İPHONE 13 PRO
iPhone 13 Pro 512 GB: 1.350 dolar / iPhone 13 Pro 1 TB: 1.500 dolar
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Anahtar Kelimeler:
Apple
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