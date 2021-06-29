iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

İphone 13 için geri sayım başladı. Vatandaşlae iphone 13'ün ne zaman çıkacağına ve ne kadar olacağına ilişkin araştırma yapmaya başladı. "iPhone 13 ne zaman çıkacak?" , "iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?" sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

İphone 13 ne zaman çıkıyor?

İphone en çok tercih edilen telefon markalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Firma, İphone 13'ü satışa sunmayı planlıyor.

İphone 13'ün ne zaman çıkacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Gözler açıklamayı yapacak yetkililerde olacak.

iPhone 13 Pro MAx'lerde depolama kapasitesinin 1 TB'ye kadar geliştirildiği bildirildi.

İPHONE 13 İphone 13 fiyatları ise şu şekilde: iPhone 13 mini: Depolama kapasitesine göre 700$ 750$ 850$ / iPhone 13: 800$ 850$ 950$