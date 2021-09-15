iPhone 13 Türkiye'ye ne zaman gelecek? iPhone 13 Türkiye fiyatı belli oldu mu?

iPhone 13'ün lansmanı sonunda gerçekleşti. iPhone 13'ün Türkiye'ye ne zaman geleceği merak edilirken telefonun fiyatı da araştırılmaya başlandı. Peki iPhone 13 Türkiye'ye ne zaman gelecek?

İPHONE 13 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Apple'ın ilgiyle takip edilen telefonu iPhone 13'ün Türkiye'ye ne zaman geleceği merak ediliyor. Teknoloji severler iPhone 13'ü merakla takip ederken cihaz hakkında yeni bir haber geldi. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone 13 lansmanı sonunda gerçekleşti.

WWDC 2021 ile iOS 15'i kullanıma sunmuş olan Apple, iPhone 13 serisinin tanıtımını yaptı. Yeni serinin fiyatı ve özellikleri de lansman sonrası araştırılmaya başlandı.

iPhone 13'ün Türkiye'ye ne zaman geleceği şu an için belli değil. Ancak yeni bir gelişme ve duyuru geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.