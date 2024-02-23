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  4. İşçi bulamayınca şehir dışından getirdiler! 21 milyon TL otel parası ödediler

İşçi bulamayınca şehir dışından getirdiler! 21 milyon TL otel parası ödediler

23.02.2024 11:39 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan kağıt fabrikasını ayağa kaldırılması için farklı şehirlerden işçiler getirildi. Barınma sorunu nedeniyle işçiler otellere yerleştirilirken, deprem felaketinden sonra işçi bulamadıkları için bu yönteme başvurduklarını belirten fabrikanın genel müdürü Bekir Yemşen, "6 otele yaklaşık 21 milyon lira konaklama ücret ödendi" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası kentte işçi açığı oluştu. Birçok vatandaş evi yıkıldığı için kenti terk ederken; oluşan açığı telafi etmek isteyen bazı fabrikalar farklı şehirlerden işçi getirdi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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DEPREM FELAKETİNDEN SONRA FABRİKAYI AYAĞA KALDIRMAK İÇİN YAPTIKLARINI ANLATTI

Bu fabrikalar, depremden önce kendileri ile çalışan işçilerin barınma sorununu çözmek için konteyner kentler kurdu.

Bu kentler dışında fabrikalar, farklı şehirlerden gelen işçileri de otellere yerleştirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki bir kağıt fabrikasının genel müdürü Bekir Yemşen, "Depremden sonra ağır hasar alan fabrikamızın çatısı komple çöktü, idari binamız yıkıldı." dedi.

Yemşen, "Ağır hasarlıya döndükten sonra önce çalışanlarımızı toparlamaya çalıştık, fabrikaya çağırdık." ifadelerini kullandı.

Yemşen, "Herkesin evi, ailesi, öncelikle yaşam koşulları başladığı için önce fabrikamızda 320 kişilik çadır kent kurduk. Şu anda da 70 konteynerde yaşayan ailelerimiz var." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İşçi Kahramanmaraş fabrika otel
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