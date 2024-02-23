İşçi bulamayınca şehir dışından getirdiler! 21 milyon TL otel parası ödediler

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası kentte işçi açığı oluştu. Birçok vatandaş evi yıkıldığı için kenti terk ederken; oluşan açığı telafi etmek isteyen bazı fabrikalar farklı şehirlerden işçi getirdi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

