İşçi bulamayınca şehir dışından getirdiler! 21 milyon TL otel parası ödediler

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası kentte işçi açığı oluştu. Birçok vatandaş evi yıkıldığı için kenti terk ederken; oluşan açığı telafi etmek isteyen bazı fabrikalar farklı şehirlerden işçi getirdi.
Bu fabrikalar, depremden önce kendileri ile çalışan işçilerin barınma sorununu çözmek için konteyner kentler kurdu.
Bu kentler dışında fabrikalar, farklı şehirlerden gelen işçileri de otellere yerleştirdi.
Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki bir kağıt fabrikasının genel müdürü Bekir Yemşen, "Depremden sonra ağır hasar alan fabrikamızın çatısı komple çöktü, idari binamız yıkıldı." dedi.
Yemşen, "Ağır hasarlıya döndükten sonra önce çalışanlarımızı toparlamaya çalıştık, fabrikaya çağırdık." ifadelerini kullandı.
Yemşen, "Herkesin evi, ailesi, öncelikle yaşam koşulları başladığı için önce fabrikamızda 320 kişilik çadır kent kurduk. Şu anda da 70 konteynerde yaşayan ailelerimiz var." şeklinde konuştu.