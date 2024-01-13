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  4. Istakalarla birbirlerine saldırdılar! Çay ocağında ortalık karıştı... Polisin müdahalesiyle sonlandı

Istakalarla birbirlerine saldırdılar! Çay ocağında ortalık karıştı... Polisin müdahalesiyle sonlandı

13.01.2024 16:35 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da, çay ocağında çıkan iki grubun kavgasında taraflar, birbirlerine masa, sandalye ve oyun ıstakalarıyla saldırdı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi'nde 8 Ocak’ta bir çay ocağına gelen iki grup, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

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ÇAY OCAĞINDAKİ KAVGA KAMERALARA YANSIDI

Tekme tokat kavga eden taraflar, çay ocağındaki masa, sandalye ve okey ıstakalarıyla da birbirine saldırdı.

Sokakta da süren kavgada camları kırılan çay ocağında zarar meydana geldi.

4 kişinin hafif yaralandığı kavga, ihbarla adrese gelen polis ekipleri tarafından sonlandırıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen kişiler, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. (DHA)

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Şanlıurfa kavga çay ocağı ıstaka okey
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