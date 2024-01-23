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  4. İstanbul'da aday sayısı artıyor! İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin İstanbul adayları belli oldu mu? Son paylaşım olay oldu, canlı yayında isim verdi

İstanbul'da aday sayısı artıyor! İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin İstanbul adayları belli oldu mu? Son paylaşım olay oldu, canlı yayında isim verdi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.01.2024 06:45 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da yerel seçim öncesi İBB Başkan adayları sayısı artıyor. Cumhur İttifakı cephesinde gözler Yeniden Refah Partisi'nin kararını çevrilirken, düğer tarafta ise yeni adaylar ortaya çıkıyor. DEM Parti'de Başak Demirtaş'ın adaylığı gündeme gelirken, İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin de İstanbul adaylarının belli olduğu iddia edildi. Canlı yayında çok konuşulacak iddiayı gündeme getiren gazeteci Barış Yarkadaş, iki partinin de İstanbul adayı için isim verdi.

Yerel seçim için artık geri sayıma sürerken adaylar da netleşmeye devam ediyor. Muhalefet cephesinde iş birliği arayışları sürse de her partinin kendi adayını çıkarması öne çıkıyor. Özellikle İstanbul'da CHP'nin İBB Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu'na karşı nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu olurken, art arda ortaya çıkan isimler gündem oldu. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığına yeşil ışık yakması sonrası İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin İstanbul adayının belli olduğu iddia edildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, iki partinin İstanbul adayı için canlı yayında isim verdi.

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TV100 canlı yayınında açıklamalarda bulunanan Yarkadaş, İYİ Parti'nin İstanbul adayının belirlendiğini iddia etti. Ali Fatinoğlu'nun yarıştan çekildiğini belirten Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı;

"İYİ Parti Genel Merkezi Genel Başkan Yardımcıları Buğra Kavuncu ve Burak Akburak geride bıraktığımız pazartesi günü İYİ Parti adına iş insanı Ali Fatinoğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını resmi olarak teklif ettiler. Ali Fatinoğlu geçen hafta Buğra Kavuncu ve Burak Akburak ile yaptığı görüşmede İBB adaylığını kabul etmiş olmasına rağmen adaylıktan dün çekildi. Bugün Ali Fatinoğlu’nu aradım. Dedim ki “Ali Bey İBB Adaylığını kabul ettiğiniz ardından da çekildiğinizi duydum doğru mu?” dedim. “Evet, geçen hafta bana adaylık resmi olarak teklif edildi ancak ben karşılıklı uyumsuzluktan dolayı adaylıktan çekildim ve bunu İYİ Parti Genel Merkeze de bildirdim” dedi."

"İYİ PARTİ'NİN ADAYI BUĞRA KAVUNCU OLACAK"

"İYİ PARTİ'NİN ADAYI BUĞRA KAVUNCU OLACAK"

"Ben sonra İYİ Partili yöneticileri, kaynaklarımı aradım. Dedim ki 'Ali Fatinoğlu adaylıktan çekilmiş. İstanbul adayınız kim olacak?' Söyledikleri şey şu 'İYİ Parti’nin İstanbul adayı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu olacak.' Buğra Kavuncu’yu Meral Hanım adaylığa zorladı. Güvenilirlik testine soktu. Çünkü Buğra Kavuncu Ekrem İmamoğlu’na karşı aday olmak istemiyordu."

MUHARREM İNCE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: "BUGÜNE KADAR SABRETTİM"

MUHARREM İNCE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: "BUGÜNE KADAR SABRETTİM"

Öte yandan akşam saatlerinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yaptığı bir paylaşım kulisleri hareketlendirdi. İnce'nin "Aylardır konuşmuyorum, sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum. Her şey Memleket için." tweeti gündem oldu.

CHP İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR MU?

CHP İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR MU?

Memleket Partisi lideri İnce ile görüştüğünü belirten gazeteci Barış Yarkadaş, CHP ile görüşmelerin sürüp sürmediğini sorduğunu söyledi.

İnce'nin "Hayır, görüşmelerimiz sürüyor. İddia edildiği gibi görüşmelerimiz kopmuş değil. Ancak biz başvuruları alıyoruz. Bugün 160 başvuru aldık, yarın da 300'e yakın müracaat bekliyoruz." dediğini belirten Yarkadaş, çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim İstanbul İYİ Parti Memleket Partisi
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