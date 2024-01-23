İstanbul'da aday sayısı artıyor! İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin İstanbul adayları belli oldu mu? Son paylaşım olay oldu, canlı yayında isim verdi

TV100 canlı yayınında açıklamalarda bulunanan Yarkadaş, İYİ Parti'nin İstanbul adayının belirlendiğini iddia etti. Ali Fatinoğlu'nun yarıştan çekildiğini belirten Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı;

"İYİ Parti Genel Merkezi Genel Başkan Yardımcıları Buğra Kavuncu ve Burak Akburak geride bıraktığımız pazartesi günü İYİ Parti adına iş insanı Ali Fatinoğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığını resmi olarak teklif ettiler. Ali Fatinoğlu geçen hafta Buğra Kavuncu ve Burak Akburak ile yaptığı görüşmede İBB adaylığını kabul etmiş olmasına rağmen adaylıktan dün çekildi. Bugün Ali Fatinoğlu’nu aradım. Dedim ki “Ali Bey İBB Adaylığını kabul ettiğiniz ardından da çekildiğinizi duydum doğru mu?” dedim. “Evet, geçen hafta bana adaylık resmi olarak teklif edildi ancak ben karşılıklı uyumsuzluktan dolayı adaylıktan çekildim ve bunu İYİ Parti Genel Merkeze de bildirdim” dedi."

