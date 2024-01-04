İstanbul'da depreme karşı önlem arayışı! Naci Görür 'En sağlam öneri' diyerek açıkladı: Eviniz sağlam olsa bile...

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş depremleri, Gaziantep'te Adıyaman'da Malatya'da Hatay'da 50 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti. 2023 yılı ülkemiz için, deprem nedeniyle oldukça hüzünlü geçti. 1999'daki Marmara depremi sonrası İstanbul'daki fay hatlarının hareketlendiği ve büyüklüğü 7'den yüksek bir depremin olacağı da uzmanların ortak fikri!
Deprem konusunda ihtisas sahibi uzmanlar İstanbul'da beklenen depremle ilgili kentsel dönüşüme, güvenlik önlemlerine, yatay mimariye ve bina güçlendirme çalışmalarına dikkat çekip önerilerde bulunuyor.
Kahramanmaraş'taki depremi önceden bilen, Tunceli'deki sarsıntılar için uyarıan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremi için en makul çözümü duyurdu.
Japonya'da gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki depremle Kahramanmaraş'taki depremi kıyaslayan Naci Görür, 'Biz bu büyüklükteki depremi yaşadık. Bir gecede 50 bin vatandaşımızı toprağa gömdük. Muhakkak Japonya'dan ders alınmalı' derken İstanbul için de çözüm önerisi sundu.
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini fakat inşaat alanlarının da şehirdeki evleri tehdit ettiğini belirtirken Maraş depremlerinden sonraki Güneydoğu'yu hatırlattı.
Naci Görür, "Bakın Adıyaman'a Hatay'a, altyapı kalmamış. İş yok güç yok elektrik yok kanalizasyon yok. Bütün bunların içerisinde diyelim ki deprem bölgesinde eviniz sağlam, ne olacak? Orada artık yaşayamazsınız."