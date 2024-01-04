İstanbul'da depreme karşı önlem arayışı! Naci Görür 'En sağlam öneri' diyerek açıkladı: Eviniz sağlam olsa bile...

Japonya'da gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki depremle Kahramanmaraş'taki depremi kıyaslayan Naci Görür, 'Biz bu büyüklükteki depremi yaşadık. Bir gecede 50 bin vatandaşımızı toprağa gömdük. Muhakkak Japonya'dan ders alınmalı' derken İstanbul için de çözüm önerisi sundu.