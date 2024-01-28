İstanbul'da kar bugün! AKOM saat vererek duyardı: Haritadaki kalp detayı dikkat çekti

Kar yağışı Marmara’yı etkisi altına alacak, hava durumu ile ilgili son bilgiler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hava Forum sosyal medya hesabı da İstanbul için yaptığı kar yağışı açıklaması için son olarak şu ifadeleri kullandı: “Meteorolojik modellerde İstanbul üzerinde kalp işareti çıktı! Ancak, kalp çıktı ama maalesef yine şehir merkezinde örtü yapacak bir kar gözükmüyor... Kar tanelerini görebiliriz ama bize beyaz örtü bırakmayacak”
Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışı etkili olmaya başlayacak. Yağışların 15.00 itibariyle kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.