İstanbul'da kar bugün! AKOM saat vererek duyardı: Haritadaki kalp detayı dikkat çekti

İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Hava Forum sosyal medya hesabı da İstanbul için yaptığı kar yağışı açıklaması için son olarak şu ifadeleri kullandı: “Meteorolojik modellerde İstanbul üzerinde kalp işareti çıktı! Ancak, kalp çıktı ama maalesef yine şehir merkezinde örtü yapacak bir kar gözükmüyor... Kar tanelerini görebiliriz ama bize beyaz örtü bırakmayacak”