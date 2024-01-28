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  4. İstanbul'da kar bugün! AKOM saat vererek duyardı: Haritadaki kalp detayı dikkat çekti

İstanbul'da kar bugün! AKOM saat vererek duyardı: Haritadaki kalp detayı dikkat çekti

28.01.2024 08:29 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji’den 28 Ocak Pazar günü için son hava durumu tahminleri geldi. Kar yağışıyla ilgili çok sayıda il için alarm verildi. Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da bugün kar yağışı içinse saat bile verildi. İşte hava durumu ile ilgili gelen kar yağışı haberlerinin detayları…

Kar yağışı Marmara’yı etkisi altına alacak, hava durumu ile ilgili son bilgiler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Hava Forum sosyal medya hesabı da İstanbul için yaptığı kar yağışı açıklaması için son olarak şu ifadeleri kullandı: “Meteorolojik modellerde İstanbul üzerinde kalp işareti çıktı! Ancak, kalp çıktı ama maalesef yine şehir merkezinde örtü yapacak bir kar gözükmüyor... Kar tanelerini görebiliriz ama bize beyaz örtü bırakmayacak”

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA KAR BUGÜN! SAAT VERİLDİ

İSTANBUL'DA KAR BUGÜN! SAAT VERİLDİ

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul'da bugünden itibaren kar yağışı etkili olmaya başlayacak. Yağışların 15.00 itibariyle kuzey ve yüksek kesimlerde, 20.00 itibariyle de il genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı İstanbul haberler
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