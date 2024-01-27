İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji'den 26 il için uyarı! Kuvvetli yağmur ve yoğun kar... Son dakika 27 - 31 Ocak hava durumu

Bugün kar yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak iller hangileri? Vatandaşlar hava durumu ile ilgili bu soruların yanıtını araştırırken Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu da paylaştı. İşte il il tüm tahminler ve son dakika gelişmeleri...
Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Cumartesi. Yurdun Kuzey ve Doğu bölgeleri yağışlı. Kıyılar yağmur, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar şeklinde. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, yaylalarda kuvvetli kar, Siirt, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güneyinde yoğun kar şeklinde olacak." dedi.
Şen bir sonraki paylaşımında ise "Bugün İstanbul öğleden sonra yağmurlu 7 C. İzmir akşam yağmurlu 11 C, Ankara 2, Antalya 11, Trabzon yağmurlu 9 C. İstanbul Pazar akşamı ve Pazartesi yağmur ve karla karışık yağmurlu (KKY) 6 C. Sıcaklık 5 derecenin altına düşmüyor bu nedenle kar yağışı olasılığı az." ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Hakkari, Şırnak ve Siirt ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeybatı ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde; Siirt, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.