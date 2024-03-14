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  4. İstanbul'da korkutan görüntü! Bina yıkıldı, yandaki binanın tuvaleti açıkta kaldı

İstanbul'da korkutan görüntü! Bina yıkıldı, yandaki binanın tuvaleti açıkta kaldı

14.03.2024 13:22
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Kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü İstanbul'da Bahçelievler'de bir bina yıkıldı. Ancak sonrasıda ortaya çıkan görüntü yürekleri ağza getirdi. Yıkılmayan yan binadaki tuvaletle yıkılan binanın duvarının ortak olduğu belirlendi. Şaşkına dönen apartman sakinleri evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan yıkım sırasında yan binanın üçüncü katında duvar olmadığı ortaya çıktı. Dairenin banyosu ve alafranga tuvaleti açıkta kalırken, bu durum üzerine daire sakinleri evlerini boşaltmak zorunda kaldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

HERKES ŞAŞIRDI

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım sırasında bitişikte bulunan binanın üçüncü katında duvar olmadığı ortaya çıktı.

Yıkım sonrası dairenin banyosu ve alafranga tuvaleti açıkta kaldı. Bina sakinleri olayın şaşkınlığını yaşarken, duvarı olmayan daire sakinleri ise güvenlik tedbiri olarak dairelerini boşalttı.

KORKUNÇ İDDİA

KORKUNÇ İDDİA

Dairede yaşayan bir kişi, yıkımdan hemen sonra duvarı olmayan banyoyu cep telefonu ile görüntüledi. Binanın inşa edildiği dönemde, müteahhidin yan binanın duvarını sıvayarak kullandığı iddia edildi.

"GÖRÜNTÜ BERBAT"

"GÖRÜNTÜ BERBAT"

Mahalle sakini Yıldırım Akgün, "Binanın dayanıklı olmadığını görüyoruz, başka bir şey değil. Hem o taraf hem bu taraf için yapılan iş düzgün değil. Duvarını yapmamış, binaya yaslamış.

Görüntü berbat. Allah'tan gündüz fark edilmiş. Fark etmeseler ne olur kim bilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler Kentsel dönüşüm tuvalet
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