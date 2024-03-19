İstanbul'daki kaçak hayvan müzesi şaşkına çevirdi! Anadolu Kaplanı, çizgili geyik, kutup ayısı, timsah, leopar, siyah kurt...

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON LİRA

Üstay’ın açtığı kaçak müzede dikkat çeken hayvanlardan biri de dünyada da nadir bulunan siyah kurt oldu. Ayrıca Üstay’ın kaçak müzesinde sergilediği hayvan tahnitlerini de yakın çevresine gösterdiği, müzeyi gezenlerin bilgilenmesi için de her hayvanla ilgili bilgilendirme levhaları astığı öğrenildi. Şüphelinin tüm bu hayvanları zevk için öldürdüğü, kurduğu kaçak müzede sergilediği ve müzesinde ele geçirilen hayvan tahnitlerinin piyasa değerinin 75 milyon lira olduğu öğrenildi.