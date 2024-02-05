İstanbul için çarpıcı 6 anket! İmamoğlu mu önde Kurum mu? 'Çanlar o isim için çalıyor' diyerek son oranları paylaştı

Daşdemir bu rakamları açıklarken de, " İstanbul'u ne bekliyor? Yine mahkemede mi biter onu bilemeyiz ama çanlar Ekrem imamoğlu'nun gideceği yönünde çalıyor ve tik tak tik tak Ekrem İmamoğlu'nun zamanı günü sayılı diye bizi böyle heyecanla bekletiyor. Ekrem İmamoğlu çok sevdiğim birisi değil ama araştırmalarımda da duygulara yer yok. Araştırmalarımda rakamlar benim namusum. Durduğum yer Türkiye merkezli. Dünyayı da Türkiye merkezli okuyan Müslüman Türk bir araştırmacıyım." ifadelerini kullandı.