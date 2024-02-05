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  4. İstanbul için çarpıcı 6 anket! İmamoğlu mu önde Kurum mu? 'Çanlar o isim için çalıyor' diyerek son oranları paylaştı

İstanbul için çarpıcı 6 anket! İmamoğlu mu önde Kurum mu? 'Çanlar o isim için çalıyor' diyerek son oranları paylaştı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.02.2024 09:54 | Son Güncelleme:
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31 Mart akşamı yaklaşırken anket firmaları gaza bastı. Türkiye'de en çok merak edilen illerin başında ise Megakent İstanbul geliyor. İmamoğlu mu kazanacak yoksa Kurum mu? sorusuna yanıt arayan Optimar araştırma şirketi 6 farklı anket yayınladı. Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir verileri tek tek açıklarken, "Çanlar Ekrem İmamoğlu'nun gideceği yönünde" ifadesini kullandı. İşte anketlerin sonuçları...

İki aydan az bir süre kalan yerel seçimlerde adaylar sokaklarda anket şirketleri masada çalışmalarını hızlandırdı. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de vatandaşlar anketlere yoğun ilgi gösteriyor. En çok araştırma ise Megakent İstanbul'da yapılıyor.

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ADAY SAYISI ARTIYOR

Aday sayısının her geçen gün arttığı İstanbul'da CHP'nin mevcut başkanı Ekrem İmamoğlu mu kazanacak yoksa AK Parti'nin adayı Murat Kurum mu? Yeniden Refah ve DEM Parti'nin de aday çıkaracağını açıklaması dengeleri değiştirebilir. Optimar araştırma şirketi bu sorulara yanıt aradı. Sonuçları Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir açıkladı.

En çok merak edilen soru "31 Mart'ta hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu oldu. Katılımcılar bu soruya yüzde 36,7 Ekrem İmamoğlu, yüzde 36,6 Murat Kurum yanıtını verdi. Kararsızlar dağıtıldığında ise yüzde 46 Ekrem İmamoğlu, yüzde 45.5 Murat Kurum sonucu çıktı.

Daşdemir bu rakamları açıklarken de, " İstanbul'u ne bekliyor? Yine mahkemede mi biter onu bilemeyiz ama çanlar Ekrem imamoğlu'nun gideceği yönünde çalıyor ve tik tak tik tak Ekrem İmamoğlu'nun zamanı günü sayılı diye bizi böyle heyecanla bekletiyor. Ekrem İmamoğlu çok sevdiğim birisi değil ama araştırmalarımda da duygulara yer yok. Araştırmalarımda rakamlar benim namusum. Durduğum yer Türkiye merkezli. Dünyayı da Türkiye merkezli okuyan Müslüman Türk bir araştırmacıyım." ifadelerini kullandı.

Bunun yanında İstanbul'da farklı çalışmalar da yapıldı. Bunların arasında 'Ekrem İmamoğlu'ndan memnun musunuz?', 'İstanbul'un sorunlarını kim çözer?', 'Murat Kurum ile ilgili nasıl bir kanaate sahipsiniz?' sorulara yanıt arandı. İşte o anketler...

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul Murat Kurum anket
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