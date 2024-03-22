İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

Türkiye bir kez daha sandık başına gidiyor. 31 Mart yerel seçimleri her seçimler gibi tarihi bir önem taşıyor. Yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek olan vatandaşlar nerede yaşarsa yaşasın İstanbul sonuçlarını yakından takip ediyor. Durum böyle olunca anketlere olan ilgi de artıyor. 49 adaylı İstanbul'da seçimin kazananı kim olacak? CHP Adayı Ekrem İmamoğlu mu, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum mu? İşte detaylar...