İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

Türkiye bir kez daha sandık başına gidiyor. 31 Mart yerel seçimleri her seçimler gibi tarihi bir önem taşıyor. Yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek olan vatandaşlar nerede yaşarsa yaşasın İstanbul sonuçlarını yakından takip ediyor. Durum böyle olunca anketlere olan ilgi de artıyor. 49 adaylı İstanbul'da seçimin kazananı kim olacak? CHP Adayı Ekrem İmamoğlu mu, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum mu? İşte detaylar...
Seçimlerden önce siyasi yasakların başlamasıyla yeni anketler yayınlanmayacak. Bu sebeple anket firmaları son çalışmalarını tamamladı ve tek tek paylaşmaya başladı. Sonar Araştırma geçtiğimiz günlerde birçok ili paylaştı. Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı İstanbul sonuçlarının birkaç güne açıklanacağını duyurmuştu.
Gazeteci İsmail Saymaz Sonar'ın son İstanbul anketini paylaştı ve Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu söyledi. Saymaz önümüzdeki günlerde 2 anket sonucunun daha paylaşılacağını ve onların da sonucunu söyledi.
İşte Saymaz'ın İstanbul'da son anketlerle ilgili söyledikleri;
İstanbul'la ilgili şunu söyleyebilirim. Sonar Araştırma'nın son İstanbul araştırması tamamlanmış öğrendiğim kadarıyla. Ve bu araştırmada Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un 2.8 puan önünde. Bunu ifade edeyim. Daha önceden Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı 2,5 oy civarında bir oy yüzdesi tespit etmişti. Fark düşmedi, kısmen de arttı. 2,8 puana çıkmış.
Demek oluyor ki geçtiğimiz hafta içinde bu il başkanlığının görüntülerinin sızması aleyhte etkilememiş hatta lehte etkilediğinden bile söz edilebilir. Aynı şekilde İmamoğlu'nun Burcu Köksal ile müdahalesi DEM Parti tabanından aldığı oy oranını da artırmış. Aynı zamanda İYİ Parti'den aldığı oyu da artırmış.