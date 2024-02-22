İSTANBUL SEÇİM ANKETİ | 'Bu kez çok iyiler' diyerek açıkladı! İmamoğlu mu Kurum mu önde? Hakan Bayrakçı tek tek duyurdu: İYİ Parti, DEM, YRP'nin oy oranları...

Yerel seçimlerde 31 Mart akşamı en çok merak edilecekler arasında "İstanbul seçim sonuçları" ilk sıralarda olacak. Seçimlere bir aydan fazla bir süre varken, herkes şimdiden İstanbul'daki sonuçları merak etmeye başladı. İstanbul'daki seçim yarışı ve adayların oy oranları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, seçimlerin Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Herkes "İstanbul'da kim önde? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?" sorularına yanıt ararken, son seçim anketi de paylaşıldı



