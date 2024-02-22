İSTANBUL SEÇİM ANKETİ | 'Bu kez çok iyiler' diyerek açıkladı! İmamoğlu mu Kurum mu önde? Hakan Bayrakçı tek tek duyurdu: İYİ Parti, DEM, YRP'nin oy oranları...

Yerel seçimlerde 31 Mart akşamı en çok merak edilecekler arasında "İstanbul seçim sonuçları" ilk sıralarda olacak. Seçimlere bir aydan fazla bir süre varken, herkes şimdiden İstanbul'daki sonuçları merak etmeye başladı. İstanbul'daki seçim yarışı ve adayların oy oranları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, seçimlerin Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Herkes "İstanbul'da kim önde? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?" sorularına yanıt ararken, son seçim anketi de paylaşıldı
Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.
Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre, Murat Kurum 41.3, Ekrem İmamoğlu 41.9, DEM Parti 4.8, İYİ Parti, 4 Yeniden Refah Partisi ise 2.5 oy oranına sahip.
Bayrakçı şu ifadeleri kullandı:
"Son seçim anketi DEM ve CHP'nin bu seçimdeki stratejisi çok iyi planlanmış. Bundan önceki seçimlerde açıklama yapıyorlardı. Son 2, 3 anketi ortalayarak sonuçları söyleyeceğim. 0.6, 0.5'leri yazmayacağım. Bu anketlerde 1,8 kadar bir hata payı oluyor onu belirterek söylüyorum. İmamoğlu son durumda 41.9 gibi.
Fark 1'in altında. Bundan eminim. Başa baş bir durum var. Murat Kurum 41.3. Üçüncü olarak ise DEM geliyor.
İYİ Parti de 4 civarı çıkıyor. Yani 4 buçuk olur, 3.9 olur ama bu seviyelerde. Ondan sonra da Yeniden Refah geliyor. Aşağı yukarı 5.5 buçuk civarı da diğer partiler alır.