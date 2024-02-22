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  4. İSTANBUL SEÇİM ANKETİ | 'Bu kez çok iyiler' diyerek açıkladı! İmamoğlu mu Kurum mu önde? Hakan Bayrakçı tek tek duyurdu: İYİ Parti, DEM, YRP'nin oy oranları...

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ | 'Bu kez çok iyiler' diyerek açıkladı! İmamoğlu mu Kurum mu önde? Hakan Bayrakçı tek tek duyurdu: İYİ Parti, DEM, YRP'nin oy oranları...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.02.2024 06:31 | Son Güncelleme:
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İstanbul seçim anketi sonuçları paylaşıldı. Seçimlere neredeyse bir ay gibi bir süre kalırken "İstanbul'da kim önde? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?" sorularına yanıt aranıyor. SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında son seçim anketinin sonuçlarını paylaşırken, "DEM ve CHP'nin bu seçimdeki stratejisi çok iyi planlanmış" ifadeleri dikkat çekti. Peki İYİ Parti, DEM, YRP'nin oy oranları neler? İşte İstanbul seçim anketinde son durum...

Yerel seçimlerde 31 Mart akşamı en çok merak edilecekler arasında "İstanbul seçim sonuçları" ilk sıralarda olacak. Seçimlere bir aydan fazla bir süre varken, herkes şimdiden İstanbul'daki sonuçları merak etmeye başladı. İstanbul'daki seçim yarışı ve adayların oy oranları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, seçimlerin Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Herkes "İstanbul'da kim önde? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?" sorularına yanıt ararken, son seçim anketi de paylaşıldı


Yerel Seçim 2024

Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.

İSTANBUL'DA KİM ÖNDE? SON OY ORANLARI

İSTANBUL'DA KİM ÖNDE? SON OY ORANLARI

Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre, Murat Kurum 41.3, Ekrem İmamoğlu 41.9, DEM Parti 4.8, İYİ Parti, 4 Yeniden Refah Partisi ise 2.5 oy oranına sahip.


Bayrakçı şu ifadeleri kullandı:

"DEM VE CHP'NİN BU SEÇİMDEKİ STRATEJİSİ ÇOK İYİ PLANLANMIŞ"

"DEM VE CHP'NİN BU SEÇİMDEKİ STRATEJİSİ ÇOK İYİ PLANLANMIŞ"

"Son seçim anketi DEM ve CHP'nin bu seçimdeki stratejisi çok iyi planlanmış. Bundan önceki seçimlerde açıklama yapıyorlardı. Son 2, 3 anketi ortalayarak sonuçları söyleyeceğim. 0.6, 0.5'leri yazmayacağım. Bu anketlerde 1,8 kadar bir hata payı oluyor onu belirterek söylüyorum. İmamoğlu son durumda 41.9 gibi.

"FARK YÜZDE 1'İN ALTINDA"

"FARK YÜZDE 1'İN ALTINDA"

Fark 1'in altında. Bundan eminim. Başa baş bir durum var. Murat Kurum 41.3. Üçüncü olarak ise DEM geliyor.

İYİ Parti de 4 civarı çıkıyor. Yani 4 buçuk olur, 3.9 olur ama bu seviyelerde. Ondan sonra da Yeniden Refah geliyor. Aşağı yukarı 5.5 buçuk civarı da diğer partiler alır.

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seçim anketi İstanbul Seçim 2024
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