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İstanbul’u korkutan fotoğraf! Canlı yayında açıkladı: ‘Çok azı haricinde bütün binalarda manzara bu!’

18.02.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin 11 ilini etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin ardından herkesin gözü İstanbul’a çevrildi. Bölgede yaşanan yıkımın İstanbul’da da yaşanabileceği tehlikesine karşı uyarıda bulunan uzmanlar çok çarpıcı fotoğraflar yayınladı. Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu katıldığı bir canlı yayında binalardaki korozyon tehlikesine dikkat çekerek, “İstanbul’da özellikle 2000’den önce yapılan neredeyse çok azı haricinde bütün binaların bodrumuna gidin aynı manzarayla karşılaşırsınız” dedi.

Türkiye deprem felaketinin ardından binaların güvenliğini yeniden tartışmaya açtı. Deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşların tamamı binalarının güvenliğinden endişe ediyor. Bina güvenliğinin en büyük problem olduğu illerin başında da İstanbul gelirken Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu’nun yaptığı açıklama tehlikenin ne boyutta olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü Öğretim üyesi deprem mühendisi Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu, tv100 ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum Deprem Özel Yayını’nda binalardaki korozyon tehlikesine dikkat çekti. Prof. Dr. Aydınoğlu, “İstanbul’da özellikle 2000’den önce yapılan neredeyse çok azı haricinde bütün binaların bodrumuna gidin aynı manzarayla karşılaşırsınız” dedi.

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‘İSTANBUL’UN ÇOK BÜYÜK PROBLEMİ’

Aydınoğlu, tv100 ekranlarında İstanbul’un önemli bir problemine dikkat çekti. Aydınoğlu, “İstanbul’da özellikle 2000’den önce yapılan neredeyse çok azı haricinde bütün binaların bodrumuna gidin böyle bir manzarayla karşılaşırsınız. Bir de demin konuştuğumuz kırarak tesisat yapmak gibi hem o kırıklar hem de bu tarz kolonlar var. Her yerde var. Bu İstanbul’un çok büyük problemi” dedi.

Candaş Tolga Işık da konu ile ilgili çok çarpıcı bir örnek vererek “Ben bunu nerede göreceğinizi söyleyeyim mi, ben gördüm bunu Çapa Tıp Fakültesinin Radyasyon Onkolojisi’nin bodrumu bu halde, ben gördüm bunu yazdım çizdim de sonra ne yaptılar bilmiyorum değiştirdiler mi?” ifadelerini kullandı.

Işık’ın bu sözlerinin ardından Aydınoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Özellikle Avrupa Yakası’nda ama ben mesela 99 depremi olduğunda Göztepe’de oturuyordum. Benim apartmana da bakmıştım mesela orada bir şey yoktu. Aynı yaşta yapılan etrafta bir sürü apartman var ama bu konuyu duyan herkes aman hocam bizim binaya bakar mısınız diyorlardı kıramıyordum ve gittiğim binalarda hep bodruma bakardım. Çünkü bodruma bakınca taşıyıcı sistemi rahat görüyorsun oraya gidince neredeyse istisnasız bütün binalarda korozyon vardı. Hele bazı binalarda çok ileri derecede var.”

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BAKAN YARDIMCISI PROF. DR. BİRPINAR PAYLAŞTI

Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden 12 gün geçerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Deprem bölgesinde hasar gören binalarla ilgili paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Birpınar, binaların yapımı sırasında tesisatçı ve elektrikçilerin hatalarıyla oluşan zararlara dikkat çekti.

HASARLI BİNALARDA İNANILMAZ İHMALLER

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul bina kolon korozyon

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