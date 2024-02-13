İstanbul Üniversitesi öğrencilerini isyan ettiren karar

"MÜZE ÜNİVERSİTE" KONSEPTİ TARTIŞMA YARATTI

Kampüse ilginin yoğun olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitede kendi odası da olmak üzere pek çok etkinlik yapıldığını, bu sayede ziyaretçilerin meşhur odaları "müze üniversite" gibi gezdiklerini kaydetti.