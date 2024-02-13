HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İstanbul Üniversitesi öğrencilerini isyan ettiren karar

İstanbul Üniversitesi öğrencilerini isyan ettiren karar

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
13.02.2024 15:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi'nin kapılarını ziyaretçilere açması öğrencileri isyan ettirdi.

Köklü tarihiyle Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından İstanbul Üniversitesi'nde yeni bir dönem başladı.

Keşfet

İÜ ÖĞRENCİLERİNİ İSYAN ETTİREN KARAR

DERSLER DEVAM EDERKEN ZİYARETÇİLER GELEBİLİYOR

DERSLER DEVAM EDERKEN ZİYARETÇİLER GELEBİLİYOR

Üniversite yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, üniversitenin başta Beyazıt'taki ana kampüs ile çevresindeki yerleşkeleri olmak üzere, Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'de bulunan kampüsler de ziyarete açıldı. Bu kapsamda okullar hafta içi 08.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

"MÜZE ÜNİVERSİTE" KONSEPTİ TARTIŞMA YARATTI

"MÜZE ÜNİVERSİTE" KONSEPTİ TARTIŞMA YARATTI

Kampüse ilginin yoğun olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitede kendi odası da olmak üzere pek çok etkinlik yapıldığını, bu sayede ziyaretçilerin meşhur odaları "müze üniversite" gibi gezdiklerini kaydetti.

"MÜZE DEĞİL, OKUL"

"MÜZE DEĞİL, OKUL"

Zülfikar'ın "müze üniversite" vurgusu öğrencilerin tam da tepki gösterdiği nokta oldu. X'te açılan #iümüzedeğilokul etiketi altında kampüslerin açılması sonrası yaşananlar ve şikayetler dile getirildi.

AMFİLERE GİRİLİP FOTOĞRAF ÇEKİLİYOR

AMFİLERE GİRİLİP FOTOĞRAF ÇEKİLİYOR

Sosyal medyada paylaşılan şikayetlere göre amfilerin kapalı olacağı belirtilmesine rağmen ziyaretçiler amfileri de ziyaret etmeye başladı.

Üstelik ziyaretle kalmayıp öğrencilerin itirazına rağmen fotoğraflar da çekiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi
En Çok Okunan Haberler
Siyasette dengeler değişiyor: Yüzde 1,2 puan önde! Asıl sürpriz ise...

Siyasette dengeler değişiyor: Yüzde 1,2 puan önde! Asıl sürpriz ise...

Doktorun verdiği ilacı içti, derisi çürüdü ve parmakları kesildi! 40'tan fazla ülke o ilacı yasakladı

Doktorun verdiği ilacı içti, derisi çürüdü ve parmakları kesildi! 40'tan fazla ülke o ilacı yasakladı

İpek Kıraç ve İnan Kıraç arasındaki miras kavgası büyüyor

İpek Kıraç ve İnan Kıraç arasındaki miras kavgası büyüyor

'Mehdiyim' dedi genç kızlarla termal otelde harem kurdu!

'Mehdiyim' dedi genç kızlarla termal otelde harem kurdu!

İlk fotoğraflar geldi! Öğrenciler endişeli: "Sirk maymununa döndük"

İlk fotoğraflar geldi! Öğrenciler endişeli: "Sirk maymununa döndük"

Halk Tv'de dikkat çeken anlar! Berat Albayrak...

Halk Tv'de dikkat çeken anlar! Berat Albayrak...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.