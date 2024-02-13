İstanbul Üniversitesi öğrencilerini isyan ettiren karar

Köklü tarihiyle Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından İstanbul Üniversitesi'nde yeni bir dönem başladı.
Üniversite yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, üniversitenin başta Beyazıt'taki ana kampüs ile çevresindeki yerleşkeleri olmak üzere, Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'de bulunan kampüsler de ziyarete açıldı. Bu kapsamda okullar hafta içi 08.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
Kampüse ilginin yoğun olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitede kendi odası da olmak üzere pek çok etkinlik yapıldığını, bu sayede ziyaretçilerin meşhur odaları "müze üniversite" gibi gezdiklerini kaydetti.
Zülfikar'ın "müze üniversite" vurgusu öğrencilerin tam da tepki gösterdiği nokta oldu. X'te açılan #iümüzedeğilokul etiketi altında kampüslerin açılması sonrası yaşananlar ve şikayetler dile getirildi.
Sosyal medyada paylaşılan şikayetlere göre amfilerin kapalı olacağı belirtilmesine rağmen ziyaretçiler amfileri de ziyaret etmeye başladı.
Üstelik ziyaretle kalmayıp öğrencilerin itirazına rağmen fotoğraflar da çekiliyor.