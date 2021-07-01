İşten çıkarma yasağı bitti mi? Temmuz ayı işçi çıkarma yasağı kalktı mı?

Pandemi döneminde alınan işten çıkarma yasağı uygulaması uzun bir süredir devam ediyordu. İşten fesih yasağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Temmuz ayının başlaması sonrası "İşten çıkarma yasağı bitti mi?" sorusu merak konusu oldu. Peki işten çıkarma yasağı bitti mi, fesih yasağı devam ediyor mu?

İşten çıkarma yasağı bitti mi?

1 Temmuz sonrası işten çıkarma yasağının bitip bitmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda yaptığı konuşmasında işten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021 Çarşamba tarihine kadar uzatıldığını duyurmuştu.

1 Temmuz itibariyle işten çıkarma yasağı kalkmış oldu.

Kod-29'da düzenlemeye gidildi, mağduriyet durumu kalktı İşten fesih yasağı boyunca bazı işverenlerin Kod-29'u kullanarak işçi çıkışı yapması ve bu maddenin çalışanlar için ağır suçlamalar bulundurması büyük haksızlıklara yol açabilmekteydi. Daha önce 17 Mayıs'a kadar uzatılan fesih yasağında İş kanunu geçici 10. Madde gereğince tek istisna İş Kanunu 25. Maddede yer alan Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak şeklinde düzenlendi.