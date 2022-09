İzlenme uğruna yaptığı pes dedirtti! Sosyal medya fenomeni: Ölebilirdim ama milyonlarca takipçimiz var

Sosyal medya platformları için eğlenceli videolar çeken Mazlum Zengin ve Mesut Can Eray isimli iki fenomen arkadaşın videoları milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Videolarda birbirlerine görevler veren ve bu anları kaydeden gençlerin videosu, bu kez eğlenceli bitmedi. Mesut Can Eray’ın isteği üzerine süs havuzuna girmeye hazırlanan Mazlum Zengin’in bu sırada ayağı kaydı.

''DAHA ÇILGINLARINI DA ÇEKECEĞİZ''

Ölümden dönmesine rağmen bu tarz videolar çekmeye devam edeceklerini kaydeden Zengin, “Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Boynum kırıldı ve omurgada kırıklar var. Allah’tan sinirlere hiç bir şey olmamış. Ama az kalsın felç kalabilirdim. Ya da daha kötüsü, ölebilirdim. Ölümden döndüm. Doktor, o an benim nasıl ayakta durduğumu hayretle karşıladı. Allah düşmanımızın başına vermesin. Çok kötü bir şey bu. Çok daha kötüsü olabilirdi. Bu tarz videoları çekmek adrenalin bağımlılığı gibi bir şey. Videoları çekerken kendimizi buluyoruz, kendimiz oluyoruz. Ben hala bu şekildeyken bile video çekmeye devam ettik. Ama şu an biraz daha kontrollü şekilde yapıyoruz. Bu videoları çekmeye devam edeceğiz. Daha çılgınlarını da çekeceğiz.