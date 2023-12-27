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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari ücret, emekli maaşı ve memur zammı! Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı?

27.12.2023 06:57 | Son Güncelleme:
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Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ve saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Kabine Toplantısı 2 haftada bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştiriliyor. Asgari ücret, emekli maaşı ve memur zammı gibi konuları yakından takip edenler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 27 Aralık 2023 Kabine Toplantısı var mı, gündem maddeleri neler? İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar 27 Aralık 2023 Çarşamba günü bilhassa asgari ücret ile emekli ve memur zammı hakkındaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine Toplantısı tarihi asgari ücret, emekli ve memur zammı, İsrail-Gazze sorunu, terörle mücadele ve taşerona kadro gibi konular nedeniyle merak konusu oldu. İşte konuya dair detaylar ve Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı iki haftada bir düzenleniyor. Kritik toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun gündemi nedeniyle 18 Aralık günü gerçekleştirilemedi. 25 Aralık'ta da yapılmayan Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15.00'te gerçekleştirilmesi bekleniyordu.

Kabine gündeminde asgari ücret, memur ve emekli maaşları, enflasyonla mücadele, sınır ötesindeki terör operasyonları ile İsrail’in Gazze saldırısının yer alması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanlığı günlük programında henüz toplantı yer almıyor.

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ASGARİ ÜCRET KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINACAK

Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayı itibariyle geçerli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta toplandı. 2. toplantısı ise 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. Fakat bu 2 toplantıda herhangi bir rakam gündeme gelmedi.

2024 asgari ücret zammı için süreç devam ederken, belirlenecek yeni rakamın ekonomiye etkisi, işverene verilen desteğin artırılmasının mümkün olup olmadığı sorularına kabinede yanıt aranacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI MASAYA YATIRILACAK

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI MASAYA YATIRILACAK

Kabine Toplantısı'nda memur ve emeklilere yılbaşında yapılacak artış da ele alınacak. Asgari ücretin bu hafta açıklanması bekleniyor. Sırada milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı var. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak. Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti.

7. Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek. Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak. SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında yüzde 40'a yakın bir artış öngörülüyor. Memur ve emeklilerine artışın ise yüzde 50 civarında olması bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor.

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