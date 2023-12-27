KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari ücret, emekli maaşı ve memur zammı! Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı?

Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar 27 Aralık 2023 Çarşamba günü bilhassa asgari ücret ile emekli ve memur zammı hakkındaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine Toplantısı tarihi asgari ücret, emekli ve memur zammı, İsrail-Gazze sorunu, terörle mücadele ve taşerona kadro gibi konular nedeniyle merak konusu oldu. İşte konuya dair detaylar ve Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı iki haftada bir düzenleniyor. Kritik toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun gündemi nedeniyle 18 Aralık günü gerçekleştirilemedi. 25 Aralık'ta da yapılmayan Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15.00'te gerçekleştirilmesi bekleniyordu.

Kabine gündeminde asgari ücret, memur ve emekli maaşları, enflasyonla mücadele, sınır ötesindeki terör operasyonları ile İsrail’in Gazze saldırısının yer alması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanlığı günlük programında henüz toplantı yer almıyor.

