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  4. Kablo karmaşasından kurtulun! İşte bütçe dostu kablosuz kulaklık modelleri

Kablo karmaşasından kurtulun! İşte bütçe dostu kablosuz kulaklık modelleri

09.11.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En iyi kablosuz kulaklığa sahip olmak hepimizin arzusu. Özellikle, 3.5 mm kulaklık girişlerinin telefonlardan yok olmaya başladığı günümüzde bluetooth kulaklık satın almak artık bir ihtiyaç haline geldi. Biz de kablosuz kulaklık önerisi arayanlar için bütçe dostu kablosuz kulaklık modellerini derledik. İşte sizler için seçtiğimiz uygun fiyatlı kablosuz kulaklık modelleri.

Kablosuz kulaklık önerisi arayanlar, genellikle arama motorlarında "bütçe dostu kablosuz kulaklık modelleri" araması yaparak kendileri için en uygun bluetooth kulaklık modelini bulmaya çalışıyorlar. Fakat telefon fiyatları gibi kablosuz kulaklık fiyatları da oldukça değişken. Üstelik, piyasada çok fazla sayıda kablosuz kulaklık modeli bulunuyor ve bu modellerin birbirinden farklı özellikleri bulunuyor. Ancak bütçe dostu bluetooth kulaklık modellerini arıyorsanız doğru yerde olduğunuzu söyleyebiliriz. Çünkü biz, sizler için en uygun fiyatlı kablosuz kulaklık modellerini sıraladık.

Listeye geçmeden önce, fiyatların güncel koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini ekleyelim.

İŞTE BÜTÇE DOSTU KABLOSUZ KULAKLIK ÖNERİLERİ

1) TaoTronics Soundliberty 53 pro

1) TaoTronics Soundliberty 53 pro
Öne çıkan özellikleri: Bluetooth 5.0, SBC ve AAC ses kodeği desteği, 15 metre çalışma aralığı, 420 mAh pil kapasitesi, IPX8 suya dayanıklılık sertifikası - Fiyat: 250 TL civarı

2) Anker SoundCore R100

2) Anker SoundCore R100
Öne çıkan özellikleri: Bluetooth 5.0, tek şarjla 6.5 saat oynatma süresi (şarj kutusuyla 25 saate kadar oynatma süresi), 10 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım, 2 mikrofon, 10 mm dinamik sürücüler, IPX5 suya dayanıklılık sertifikası, tek kulaklık modu - Fiyat: 250 TL-350 TL arası

3) TaoTronics Soundliberty 97

3) TaoTronics Soundliberty 97
Öne çıkan özellikleri: Bluetooth 5.0, SBC, AAC ve Apt-X ses kodeği desteği, 9 saat çalma süresi (şarj kutusuyla 29 saate kadar), IPX7 suya dayanıklılık sertifikası, 10m kapalı alana kadar Bluetooth aralığı, Aktif Gürültü Önleme (ANC) - Fiyat: 250 TL-350 TL arası

4) Xiaomi Redmi Airdots Basic 2

4) Xiaomi Redmi Airdots Basic 2
Öne çıkan özellikleri: Kulaklık başına 43 mAh batarya, yaklaşık 4 saat konuşma süresi, Bluetooth 5.0, 10 metrelik menzil, 7.2mm hareketli bobin sürücü ünitesi - Fiyat: 100 TL-200 TL arası

5) Edifier X3

5) Edifier X3
Öne çıkan özellikleri: Bluetooth 5.0, 9 metre etki mesafesi, 5 saat kullanım süresi (şarj kutusuyla 15 saat daha fazla), 20 Hz-20 KHz frekans aralığı, 95 dB hassasiyet - Fiyat: 259 TL-330 TL arası
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