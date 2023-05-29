Kadınlar dikkat! Canan Karatay'dan 15 yaş gençleştiren formül! Pahalı bakım kremlerine gerek yok

Canan Karatay sağlıklı beslenmeye yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle gündem olmaya devam ediyor. Uzman isimden bu kez güzellik tavsiyesi geldi. Canlı bir cilt için kimsenin bilmediği yöntemi açıklayan Canan Karatay gündem oldu. Prof. Dr. Canan Karatay'ın kırışıklıkları ortadan kaldıran mucizevi tavsiyesi duyanları şaşırttı.