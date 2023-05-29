Kadınlar dikkat! Canan Karatay'dan 15 yaş gençleştiren formül! Pahalı bakım kremlerine gerek yok

Canan Karatay sağlıklı beslenmeye yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle gündem olmaya devam ediyor. Uzman isimden bu kez güzellik tavsiyesi geldi. Canlı bir cilt için kimsenin bilmediği yöntemi açıklayan Canan Karatay gündem oldu. Prof. Dr. Canan Karatay'ın kırışıklıkları ortadan kaldıran mucizevi tavsiyesi duyanları şaşırttı.
Prof. Dr. Canan Karatay ciltte belirmeye başlayan yaşlanma etkilerine yönelik açıklamada bulundu. Kivinin hücreleri yenilediğini belirten Karatay, düzenli kullanım halinde 15 yaş gençleştirdiğini belirtti.
Canan Karatay yaşlanmaya karşı mucize formülü açıkladı. Kivinin sık sık tüketilmesi gerektiğini belirten uzman isim, bu meyvenin hem gençleştirdiğini hem de sağlıklı hücre sayısında artışa neden olduğunu belirtti.
Bilindiği üzere, meyvelere yer alan asitler ciltteki ölü derin hafifçe soyulmasını sağlar. Bu peeling işlemi cildin rengini açar, daha canlı ve yumuşak görünmesini sağlar. Siyah noktalarda azalma ve cilt lekerlerinde açılma görülür.
Ayrıca meyve asitleri anti bakteriyel özellikleriyle de bilinir. Sivilcelere çok iyi gelir. C vitamini açısından zengin olan kivi zengin minerallerle doludur. Bu nedenle cilde olumlu etkileri yadsınamaz bir gerçektir.
Yağlı ciltli kişiler olgunlaşmamış kivi işe haftada 2 kez olmak üzere 15 dakİkalık maske yaptıkları takdirde bu sorundan kurtulabilirler. Öte yandan sivilce sorunu yaşayan vatandaşlar da killi maskeyi tercih edebilirler.