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  4. Kadınlar dikkat! Canan Karatay'dan 15 yaş gençleştiren formül! Pahalı bakım kremlerine gerek yok

Kadınlar dikkat! Canan Karatay'dan 15 yaş gençleştiren formül! Pahalı bakım kremlerine gerek yok

29.05.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canan Karatay cilt bakımına önem veren kadınlar için ezber bozan bir açıklamada bulundu. Göz çevresinde belirmeye başlayan kaz ayakları gibi yaşlanma belirtilerine karşı uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, herkesin evinde bulunan bir besinin kırışıklık görünümünü engellediğini belirtti. İşte Canan Karatay'ın bahsettiği 15 yaş gençleştiren formül...

Canan Karatay sağlıklı beslenmeye yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle gündem olmaya devam ediyor. Uzman isimden bu kez güzellik tavsiyesi geldi. Canlı bir cilt için kimsenin bilmediği yöntemi açıklayan Canan Karatay gündem oldu. Prof. Dr. Canan Karatay'ın kırışıklıkları ortadan kaldıran mucizevi tavsiyesi duyanları şaşırttı.

CANAN KARATAY GENÇ KALMANIN SIRRINI AÇIKLADI

Prof. Dr. Canan Karatay ciltte belirmeye başlayan yaşlanma etkilerine yönelik açıklamada bulundu. Kivinin hücreleri yenilediğini belirten Karatay, düzenli kullanım halinde 15 yaş gençleştirdiğini belirtti.

Canan Karatay yaşlanmaya karşı mucize formülü açıkladı. Kivinin sık sık tüketilmesi gerektiğini belirten uzman isim, bu meyvenin hem gençleştirdiğini hem de sağlıklı hücre sayısında artışa neden olduğunu belirtti.

CİLDİ YENİLEMEYE YARDIMCI OLUR

CİLDİ YENİLEMEYE YARDIMCI OLUR

Bilindiği üzere, meyvelere yer alan asitler ciltteki ölü derin hafifçe soyulmasını sağlar. Bu peeling işlemi cildin rengini açar, daha canlı ve yumuşak görünmesini sağlar. Siyah noktalarda azalma ve cilt lekerlerinde açılma görülür.

SİVİLCELERE ÇOK İYİ GELİR!

SİVİLCELERE ÇOK İYİ GELİR!

Ayrıca meyve asitleri anti bakteriyel özellikleriyle de bilinir. Sivilcelere çok iyi gelir. C vitamini açısından zengin olan kivi zengin minerallerle doludur. Bu nedenle cilde olumlu etkileri yadsınamaz bir gerçektir.

SİVİLCELİ CİLDİ OLANLAR DİKKAT: 15 DAKİKALIK MASKE İLE...

SİVİLCELİ CİLDİ OLANLAR DİKKAT: 15 DAKİKALIK MASKE İLE...

Yağlı ciltli kişiler olgunlaşmamış kivi işe haftada 2 kez olmak üzere 15 dakİkalık maske yaptıkları takdirde bu sorundan kurtulabilirler. Öte yandan sivilce sorunu yaşayan vatandaşlar da killi maskeyi tercih edebilirler.

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Canan Karatay güzellik canan karatay tarifleri

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