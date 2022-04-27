KADİR GECESi Duası nedir? Kadir Suresi ve ibadetleri nelerdir?

Kadir Gecesi Duası, Kadir Suresi ve ibadetleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu kıymetli gece sebebiyle Kadir Gecesi Duası nedir? Kadir Suresi ve ibadetleri nelerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Kadir Gecesi yapılması gerekenler...

KADİR GECESİ DUASI NEDİR?

Hz. Aişe bir gün Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e "Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?" diye sormuştur. Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)" Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir.

KADİR SURESİ NASIL OKUNUR? İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

KADİR SURESİNİN ANLAMI NEDİR? Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.