Kadir Gecesi Kandil mi sayılır? Kadir Gecesi kandil midir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması!

Kadir Gecesi Kandil mi sayılır? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Bu kıymetli gece; Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri günleri gibi Müslümanlar için son derece önemlidir. Vatandaşlar camilere gidip namaz kılacaklar. Kadir Gecesi Kandil mi sayılır? Kadir Gecesi kandil midir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KADİR GECESİ KANDİL SAYILIR MI?
Kadir gecesi, bilinenin aksine kandil değildir. Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid ise kandil günleridir.
KADİR GECESİ KANDİL MİDİR?
Kadir Gecesi bu yıl, 27 Nisan Çarşamba gecesine denk geliyor. İslam alemi, bugün birçok camide ve evlerde ibadetlerine yön verecek.
Öte yandan Halk arasında dolaşan yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.
DİYANET'İN KADİR GECESİ İLE İLGİLİ YAYIMLADIĞI BİLGİLER
Kadir Gecesi; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi’nde Kur’an’ı Hz. Peygamber’e indirerek, melekleri yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılarak ona müstesna bir değer vermiştir.
KADİR GECESİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulur: "Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
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