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  4. KADİR GECESİ RESİMLİ MESAJLARI PAYLAŞ! 17 Nisan 2023 bin aydan daha hayırlı bu geceye özel ayetli, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları

KADİR GECESİ RESİMLİ MESAJLARI PAYLAŞ! 17 Nisan 2023 bin aydan daha hayırlı bu geceye özel ayetli, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları

17.04.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi mesajları resimli, ayetli, hadisli seçenekleriyle internette yerini alırken, Kur'an'ı Kerim'in İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı bu özel geceye yönelik sözler arama motorlarında araştırılıyor. Birçok kişi WhatsApp ve Telegram gibi uygulamaların yanı sıra Instagram ve Facebook'ta paylaşımda bulunacak. Biz de bin aydan daha hayırlı bu geceye özel ayetli, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajlarını sözler için derledik. İşte Kadir Gecesi mesajları...

Kadir Gecesi mesajları 17 Nisan 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammet’e indirilmeye başlandığı bu gece Müslümanlar için son derece önemlidir. Dolayısıyla çok sayıda vatandaş bin aydan daha hayırlı bu geceye özel ayetli, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözlerini inceliyor. İşte en güzel ve en yeni resimli Kadir Gecesi mesajları...

BİN AYDAN DAHA HAYIRLI KADİR GECESİ'NE ÖZEL MESAJLAR

Kadir Gecesi Müslümanlar için son derece önemlidir. Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir. İşte Kadir Gecesi'ne özel en yeni mesajlar...

KADİR GECESİ MESAJLARI 2023

Kadir Gecesi dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, sevginin, saygının ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı özel günlerdir. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla”ya sunacağı ve O”nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun!

Allahın rahmeti, merhameti, bereketi, affı ve mağfireti sizin üzerinizde olsun. Kadir Geceniz hayırlı olsun.

Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun...

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