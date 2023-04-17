KADİR GECESİ RESİMLİ MESAJLARI PAYLAŞ! 17 Nisan 2023 bin aydan daha hayırlı bu geceye özel ayetli, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları

Kadir Gecesi mesajları 17 Nisan 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammet’e indirilmeye başlandığı bu gece Müslümanlar için son derece önemlidir. Dolayısıyla çok sayıda vatandaş bin aydan daha hayırlı bu geceye özel ayetli, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözlerini inceliyor. İşte en güzel ve en yeni resimli Kadir Gecesi mesajları...

BİN AYDAN DAHA HAYIRLI KADİR GECESİ'NE ÖZEL MESAJLAR

Kadir Gecesi Müslümanlar için son derece önemlidir. Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir. İşte Kadir Gecesi'ne özel en yeni mesajlar...