Kadir Şeker kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kadir Şeker neden hapse girdi, ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz yıl kadına şiddet olayıyla adını duyuran Kadir Şeker, Ayşe Dırla isimli şiddet gören kadını sevgilisi Özgür Duran'dan korumak isterken katil olmuştu. Bir kadını korumak için başkasını öldürmesi nedeniyle büyük ses getiren Şeker, şimdilerde cezaevinde yatıyor. Peki Kadir Şeker kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kadir Şeker neden hapse girdi, ne zaman çıkacak?

Kadir Şeker kimdir, neden hapse girdi?

Geçtiğimiz yıllarda Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Özgür Duran'a engel olmak isterken, kalbinden bıçaklayarak katil olan Kadir Şeker'in hayatı merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLMÜŞTÜ Kadına şiddet olayında hiç tanımadığı bir kadın olan Ayşe Dırla'yı korumak için katil olan Şeker, yaptığı hareket ile sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü. Kimisi Şeker'in olaya engel olmasını savunurken, kimisi de neden bıçak taşıdığını ve Özgür Duran'ı bıçakladığını sorguladı.

KADİR ŞEKER KİMDİR? Kadir Şeker, 17 Şubat 2020 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Şimdilerde 20'li yaşlarında olan Şeker, Fen Lisesi mezunudur. Şeker'in ailesi oğullarını tıp fakültesine hazırlandığını ifade etmişti.

KADİR ŞEKER NEDEN HAPSE GİRDİ? 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda gerçekleşen olayda, Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında tartışma meydan geldi. Dırla, kavganın etkisi ile evden çıkıp, parka gitti. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı.