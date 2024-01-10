Kağıthane'de faciaya ramak kala! Balkon büyük gürültüyle çöktü... Bina sakini: 'Deprem de olsa biz duymayız! Güçlendirme var'

Korkunç olay, Talatpaşa Mahallesi Damlapınar Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 3 katlı binanın 3. katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken balkonun molozları alt kata ve yola savruldu. Çökme sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
İhbar edilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi.
Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler çöken balkonun kalan bölümü kontrollü olarak yıktı.
Balkonun çökme anı karşı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, balkonun aniden çökmesi ve molozların yola savrulması görülüyor.
Çökme sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.