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  4. Kağıthane'de faciaya ramak kala! Balkon büyük gürültüyle çöktü... Bina sakini: 'Deprem de olsa biz duymayız! Güçlendirme var'

Kağıthane'de faciaya ramak kala! Balkon büyük gürültüyle çöktü... Bina sakini: 'Deprem de olsa biz duymayız! Güçlendirme var'

10.01.2024 17:41 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de sabah saatlerinde 3 katlı binanın balkonu çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken balkonun altında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çökme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çöken balkonun bulunduğu binada oturan bir vatandaş "Burada bir balkon göçmesi var. Biz uyuyorduk. Göçtüğünü de duymadık. Ben bir kaza oldu zannettim. Alt kat üst kat kimse fark etmedi. Deprem de olsa biz duymayız. Çünkü binada deprem güçlendirmesi var" dedi.

Korkunç olay, Talatpaşa Mahallesi Damlapınar Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 3 katlı binanın 3. katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken balkonun molozları alt kata ve yola savruldu. Çökme sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Keşfet

BALKONUN ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

İhbar edilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi.

Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler çöken balkonun kalan bölümü kontrollü olarak yıktı.

Balkonun çökme anı karşı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, balkonun aniden çökmesi ve molozların yola savrulması görülüyor.

Çökme sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane balkon
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