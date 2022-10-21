Kahramanmaraş'ta hareketli gün! Kaçtılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar... Mahalleli biri kadın iki kişiyi linç etmeye çalıştı

Kahramanmaraş'ta, gasp ve alıkoyma iddiasıyla polislerin evine gittiği şüpheliler, ekiplere ateş açtı. Saldırıda 3 polis memuru yaralanırken, şüphelilerden 1'i ölü olarak ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı, diğer şüphelilerde akşam saatinde ev baskınında yakalandı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Olay, sabah saatlerinde Divanlı Mahallesi Hayrettin Dede Caddesi'nde meydana geldi. E.G., iddiaya göre zorla alıkonulup gasbedildiğine yönelik şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin evine gitti.

Bu sırada evdeki şüpheliler, durumu fark ederek polislerin üzerine ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı ve polis memurları Abdurrahman Bolat, Bayram Sümbül, Halit Karadaş yaralandı.

Polislerin telsiz anonsu ile yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİNİN CANSIZ BEDENİ MORGA GÖNDERİLDİ Çıkan çatışmada isimleri açıklanmayan şüphelilerinden 1'i ölü ele geçirildi, 1'i de yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan polis memurları ise ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan 1 şüphelinin yakalanması için de bölgede özel harekat destekli operasyon başlatıldı. Polislerle girdiği çatışmada ölen şüphelinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna götürüldü.