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Kahramanmaraş'ta hareketli gün! Kaçtılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar... Mahalleli biri kadın iki kişiyi linç etmeye çalıştı

21.10.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta olaylı gün şüphelilerin yakalanmasıyla sona erdi! Polis, gasp ve alıkoyma ihbarı aldığı eve baskına gitti. Operasyon sırasında çatışma çıktı. 3 polis yaralandı ve destek ekipleri devreye girdi. Şüphelilerden biri olay yerinde hayatını kaybetti, biri gözaltına alındı ancak ikisi kaçtı. Akşam saatlerinde yerleri tespit edilen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Mahalleli biri kadın iki kişiyi linç etmeye çalıştı ancak polis engel oldu. İşte olayla ilgili birbirinden çarpıcı kareler...

Kahramanmaraş'ta, gasp ve alıkoyma iddiasıyla polislerin evine gittiği şüpheliler, ekiplere ateş açtı. Saldırıda 3 polis memuru yaralanırken, şüphelilerden 1'i ölü olarak ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı, diğer şüphelilerde akşam saatinde ev baskınında yakalandı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Olay, sabah saatlerinde Divanlı Mahallesi Hayrettin Dede Caddesi'nde meydana geldi. E.G., iddiaya göre zorla alıkonulup gasbedildiğine yönelik şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin evine gitti.
Bu sırada evdeki şüpheliler, durumu fark ederek polislerin üzerine ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı ve polis memurları Abdurrahman Bolat, Bayram Sümbül, Halit Karadaş yaralandı.
Polislerin telsiz anonsu ile yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİNİN CANSIZ BEDENİ MORGA GÖNDERİLDİ

ŞÜPHELİNİN CANSIZ BEDENİ MORGA GÖNDERİLDİ
Çıkan çatışmada isimleri açıklanmayan şüphelilerinden 1'i ölü ele geçirildi, 1'i de yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan polis memurları ise ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan 1 şüphelinin yakalanması için de bölgede özel harekat destekli operasyon başlatıldı. Polislerle girdiği çatışmada ölen şüphelinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna götürüldü.

VALİ COŞKUN: ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIKLARI İYİ

VALİ COŞKUN: ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIKLARI İYİ
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile birlikte hastanede tedavi gören yaralı polisleri ziyaret etti. Doktorlardan polislerin sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Coşkun, "Arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Çok şükür sağlıkları yerinde. Çok şükür bir sıkıntı yok" dedi.
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