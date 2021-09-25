Kanarya Adaları'ndaki yanardağ felaketi devam ediyor! Patlamalar şiddetlendi

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5. adası La Palma’da yer alan Cumbre Viejaya Yanardağı'ndan 6 gündür devam eden lav akışı, 220 hektar alanı etkilerken, 400 evi ise yok etti. Öte yandan son gelen bilgilere göre patlamalar şiddetini artırdı, buna bağlı olarak da lav çıkışı çoğaldı. Yetkililer, yeni bir patlama aşamasına girildiği bilgisini verdi.