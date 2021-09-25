Kanarya Adaları'ndaki yanardağ felaketi devam ediyor! Patlamalar şiddetlendi

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5. adası La Palma’da yer alan Cumbre Viejaya Yanardağı'ndan 6 gündür devam eden lav akışı, 220 hektar alanı etkilerken, 400 evi ise yok etti. Öte yandan son gelen bilgilere göre patlamalar şiddetini artırdı, buna bağlı olarak da lav çıkışı çoğaldı. Yetkililer, yeni bir patlama aşamasına girildiği bilgisini verdi.
CUMBRE VIEJA YANARDAĞI'NDA PATLAMALAR ŞİDDETLENDİ
İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası’ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nda dün şiddetini artıran patlamalardan dolayı lav çıkışı da giderek çoğalıyor.
Yetkililer bugün yaptığı açıklamada dün 3 köyden tahliye edilen 160 kişinin, yanardağın yol açtığı tehlike durumu nedeniyle eşyalarını almak için evlerine dönemeyeceğini belirtti.
YENİ BİR PATLAMA AŞAMASINA GİRİLDİ
Uzmanlar, yanardağın yeni bir patlama aşamasına girdiğini ifade ederken, püsküren kızgın lavlar çarpıcı görüntüler oluşturdu.
İspanya’daki tüm havalimanlarını yöneten AENA tarafından yapılan açıklamada, cumartesi günü adanın havaalanının kapatıldığını duyurularak, "La Palma Havalimanı biriken küller nedeniyle çalışamaz durumda. Temizlik çalışmaları başladı, durum her an değişebilir" denildi.
6 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Öte yandan adada dün patlamaların şiddetini artırmasıyla son olarak Tajuya, Tacande de Abajo ve Tacande de Arriba köylerinde yaşayanlar evlerinden tahliye edilmişti.
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