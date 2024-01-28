Kar yağışı kuvvetli geliyor! Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul haritasındaki 'kalp' detayı dikkat çekti...

Kar yağışı Marmara’yı etkisi altına alacak, hava durumu ile ilgili son bilgiler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde, güney kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hava forum sosyal medya hesabı da İstanbul için yaptığı kar yağışı açıklaması için son olarak şu ifadeleri kullandı: “Meteorolojik modellerde İstanbul üzerinde kalp işareti çıktı! Ancak, kalp çıktı ama maalesef yine şehir merkezinde örtü yapacak bir kar gözükmüyor... Kar tanelerini görebiliriz ama bize beyaz örtü bırakmayacak”
Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği
tahmin ediliyor. Trakya ve iç kesimlerde kar, kıyılarda yağmur ve karla karışık
yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Sakarya'nın güney ve doğusunun
yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TEKİRDAĞ, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı