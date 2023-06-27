'Karataş Çukurları' teröristlerden temizlendi! Sığınak ve mağaralar yok edildi

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı İl Jandarma Komutanlığı timleri, Tendürek Dağı gibi Çatak ilçe sınırlarındaki "Karataş Çukurları" olarak adlandırılan bölgenin de terörden arındırılması için operasyonlar yürüttü.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri, ilçe kırsalında geçen yıl yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak" ve "Şehit Jandarma Er Mevlüt Yıldız Operasyonu" ile 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

Timler, terör örgütü PKK mensuplarının barınma alanı olarak kullandığı 2 bin 733 rakımlı bölgede en son şehit olan uzman çavuşun adının verildiği "Van-Çatak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert" operasyonunu başlattı.

SIĞINAK VE MAĞARALAR YOK EDİLDİ

Derin vadilerin, engebeli arazilerin bulunduğu bölgede 11 gün boyunca arama tarama faaliyeti yürüten jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucuları, 5 mağara ve 16 sığınak tespit etti.

Buralarda yüklü miktarda silah, mühimmat, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçiren güvenlik güçleri, sığınak ve mağaraları kullanılamaz hale getirdi.

Kaynak: AA