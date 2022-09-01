Kartlar yeniden dağıtılıyor! 2022 Eylül ayı burçların aşk hayatı

Aşk hayatı tüm yaşantımızı etkileyebiliyor. Hem mutluluk hem de üzüntü veren ilişkiler dönem dönem farklılaşabiliyor. Bu farklılara neden olanlar arasında gökyüzünde yaşanan değişimleri de yer alıyor. Eylül ayında aşk hayatınızın nasıl ilerleyeceğini merak ediyorsanız burcunuzu ve yükseleninizi okuyabilirsiniz. Partnerinizin burcuna göre de doğru adımları atmanız mümkün olabilir.

BURÇLARIN EYLÜL 2022 AŞK HAYATI

KOÇ BURCU Koç, büyüyorsun. Her zaman olma potansiyeline sahip olduğunu bildiğin ama nasıl yapacağını tam olarak bilmediğin versiyonuna dönüştün. Yine de aklınızda bulundurmanız gereken şey, orada sadece yarı yolda olduğunuzdur. Eski hayatınızın hala büyümekte olduğunuz bazı yönleri var. Bu nedenle, eski kalıpları tekrar etme eğilimi arka planda gizlenmeye devam edecektir. İyi haber şu ki, bu ay kullanabileceğiniz iki farklı zaman çizelgesi var. Biri sizi eski yollara, diğeri ise öngörülen geleceğe götürecek. Yolunuzu farkındalıkla yürüyün ve istediğiniz zaman parkurları değiştirebileceğinizi bilin. Aynı zamanda, tam olarak hazır olmadığınız hiçbir şeye acele etmenize de gerek yok. Evreninize çektiğiniz bu kutsal bağlantının birçok katmanını keşfetme sürecinin keyfini çıkarın.

BOĞA BURCU Arada bir hepimiz bir çıkmaza saplanırız ve sorun değil, Boğa. Eylül 2022, kişilerarası cephede bir değişim yaratma fırsatını beraberinde getiriyor. Bu nedenle, yaratıcı yönünüzü ortaya çıkarın ve hem yatak odasında hem de dışarıda birbirinizin arkadaşlığından zevk alabileceğiniz yolları düşünün. Bir şey bize, inanmanıza izin verdiğinizden daha fazla ortak noktanız olduğunu söylüyor. Yine de bir uyarı: eşiniz şu anda uygulamaya koyduğunuz değişikliklere karşı dirençli olabilir. Bu aşamada onların elini tutun ve birçok yönden birlikte büyüyeceğinize güvenin. Birileri için meşale tutan Venüslülere, inceliğin ileriye dönük en iyi yol olmayabileceği hatırlatılıyor. Cesaretinizi toplayın ve arzu ettiğiniz nesneyle bir konuşma başlatın. Kendinizi hazır hissetmiyorsanız, onlara 'dışarı çıkma teklif etmek' zorunda değilsiniz.

İKİZLER BURCU Anladık İkizler. Her türlü tutkulusun. Zihin, beden ve ruh düzeyinde ateşinizi yakan biriyle birlikte olmak istiyorsunuz. Bu nedenle, ilişkinizin bir süre boyunca cansızlaştığını düşünüyorsanız, seksi zamanı yeniden başlatın. Yatak odasında ve dışarıda onlarla bağlantı kurmanın yeni yollarını bulun. Kim bilir? Ortak bir çıkar üzerinde bağ kurmak, farklı olduğunuzdan daha çok benzer olduğunuzu hatırlamanın sırrı olabilir. Bazılarınız için parayla ilgili konular bu dönemde yeniden gündeme gelebilir. Anladık. Mali durumunuz hakkında konuşmak zor olabilir. Ancak, özellikle ailenin geçimini sağlayan tek kişi olduğunuzu düşünüyorsanız, o korkunç konuşmayı başlatmanız gerekecek. Hiçbir yere gitmeyen bir durumda olan İkizlere gelince, şimdi işaretlerin size ne söylediğinin farkına varma zamanı.

YENGEÇ BURCU Evren bize zıtlık yoluyla öğretir, Yengeç. Görünüşte hoş olmayan durumlar, büyümemizle uyumlu olmayanın * olmadığını bize hatırlatarak büyüme için bir katalizör görevi görür. Bu yüzden kendinize bir iyilik yapın ve akışı yaptığınız gibi gelgiti kabul edin. Her şeyin en yüksek ve en büyük iyiliğiniz için gerçekleştiği gerçeğiyle barışarak, o kurban zihniyetini aşabileceksiniz, güzel. Merkür gerilemeye başladığında, iletişimle ilgili sorunlar yeniden ortaya çıkabilir. Bazılarınız, ilişkinizde üçüncü kişinin rolünü oynama mesafesi konusunda endişeli olabilirsiniz. Diğerleri, sevdikleri tarafından bir tutku eksikliği hissediyor olabilir. Korkularınız ne olursa olsun, iletişim kurun. Her durumda kendinizin en özgün versiyonu olarak görünmenin sizin için güvenli olduğunu bilin.