HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kayak yapmadan önce dikkat! Ortopedi uzmanı uyardı 'Basit yaralanmalar büyük sakatlıklara yol açabilir'

Kayak yapmadan önce dikkat! Ortopedi uzmanı uyardı 'Basit yaralanmalar büyük sakatlıklara yol açabilir'

26.01.2024 13:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsiminin gelmesi ve kayak sezonunun başlamasıyla birçok kırık, bağ yaralanmaları ve sakatlanma vakalarıyla karşılaştıklarını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Metehan Saraçoğlu, “Kayak sporunda basit yaralanmalar büyük sakatlıklara sebep olabiliyor, bu yüzden mutlaka gerekli tedbirler alınmalı. Omurga yaralanmalarına mahal verilmemeli” dedi.

Opr. Dr. Metehan Saraçoğlu, kış mevsimiyle başlayan kayak sezonu sakatlanmaları hakkında uyarılarda bulundu. Kış mevsiminin gelmesi ve kayak sezonunun başlamasıyla kırık, bağ yaralanmaları ve sakatlanma vakalarıyla karşılaştıklarını söyleyen Opr. Dr. Saraçoğlu, “Basit yaralanmalar büyük sakatlıklara sebep olabiliyor, bu yüzden mutlaka gerekli tedbirler alınmalı; omurga yaralanmalarına mahal verilmemeli. Diz sakatlanmaları, bilek sakatlıkları, bağ kopmaları yaşandığı için gerekli tedbirler alınmalı, kayakta dikkatli olunmalı. Kayma esnasında düşme yaşandığında ağırlık dizlere biniyor ve bu yüzden sakatlanma riski artıyor. El- bilek yaralanmaları, diz ayak bileği sakatlıkları, kaburga kırıkları ve omurga zedelenmeleri tehlikeli boyutlara gelebiliyor” diye konuştu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

ORTOPEDİ UZMANINDAN KAYAK UYARISI

Kayak yapmadan önce mutlaka ısınma hareketleri yapılması gerektiğine değinen Dr. Saraçoğlu, “Kayak öncesi mutlaka eğitim alınmalı, bilenler için ekipman doğru olmalı, kişiye uygun seçilmeli ve botlar düzgün şekilde sıkı bağlanmalı." dedi.

Dr. Saraçoğlu "Bileklikler kullanılmalı. Kayak öncesi mutlaka ısınma hareketleri yapılmalı vücut ve kaslar kayağa hazırlanmalı” şeklinde konuştu.

"KAYAK SAKATLANMALARINDA FİZİK TEDAVİ TERCİH EDİLEBİLİR"

"KAYAK SAKATLANMALARINDA FİZİK TEDAVİ TERCİH EDİLEBİLİR"

Opr. Dr. Saraçoğlu, herhangi bir sakatlanma veya düşme yaşandığında mutlaka sağlık merkezine başvurulması gerektiğini vurguladı.

Opr. Dr. Saraçoğlu, şunları söyledi: “Önemsenmeyen küçük bir düşme, büyük sakatlığa dönüşebilir. Hekime başvurularak yaralanmanın ne durumda olduğu takip edilmeli. Yaralanmanın ağır ve ağrılı olduğu durumda doğru teşhis konularak hızlıca doğru tedavi uygulanmalı. Kırılma ve bağ kopma durumlarında genç ve hareketli bireylerde cerrahi tedavi uygulanabilirken, aktivite seviyesi düşük kişilerde ise fizik tedavi uygulanabiliyor. Tamamen kişiye ve sakatlığına bağlı bir durum tedavi süreci."

Devamında Saraçoğlu, "Yine cerrahi işlem sonrası hastanın mutlaka fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecini başlatıyoruz. Hızlı iyileşme için etkili bir tedavi planlaması yaparak hastanın kısa sürede günlük rutinine adapte olmasını sağlıyoruz.” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kayak Sakatlık kayak kıyafetleri
En Çok Okunan Haberler
Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

Boey'de son dakika! Anlaşma sağlandı, Alman devi özel jet gönderdi...

Boey'de son dakika! Anlaşma sağlandı, Alman devi özel jet gönderdi...

CHP'ye ittifak kapısını kapattı! "Her gün demleniyorlar"

CHP'ye ittifak kapısını kapattı! "Her gün demleniyorlar"

Belediyede işçiydi, CHP'den aday oldu! Eşi bile aday olduğunu televizyondan öğrendi: 1 arabam var, böyle de kalacak

Belediyede işçiydi, CHP'den aday oldu! Eşi bile aday olduğunu televizyondan öğrendi: 1 arabam var, böyle de kalacak

İstanbul toplantısında 'çılgın proje' bilmecesi: Merak uyandırıyordu, nedeni belli oldu

İstanbul toplantısında 'çılgın proje' bilmecesi: Merak uyandırıyordu, nedeni belli oldu

Trafikte tartıştığı adamı eşine şikayet etti! Tetikçi tutup kurşun yağdırdılar: Bu mu sana küfreden dedikten sonra...

Trafikte tartıştığı adamı eşine şikayet etti! Tetikçi tutup kurşun yağdırdılar: Bu mu sana küfreden dedikten sonra...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.