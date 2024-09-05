Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim" Amcanın üzerine gidilme sebebi belli oldu: Medyaya verirsen ceza alırsın

Kayıp Narin nerede? Diyarbakır'da Tavşantepe Mahallesi didik didik aranıyor. Son birkaç günde yeni detayın çıkmaması soruşturmaya merakı daha da artırdı. 21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’an kursu dönüşü bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.
Köyün muhtarı amca Salim Güran ise, "Kasten öldürme', "Kişiyi hürriyetinden kısıtlama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasının ardından benzin istasyonunda çalışan Murat Çınar Çatalca, jandarmaya giderek ifade verdi.
Köy muhtarı Salim Güran'ın aracında "Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı" dedi. Bunun üzerine de Amca Güran gözaltına alındı.
Amca Güran'ın Facebook'tan 15 Ağustos'ta yaptığı bir paylaşımın altına Çatalca şu yorumu yaptı: Salim Güran köyün muhtarıdır. HTS kayıtlarında olay öncesi ve sonrasıda Narin Güran'ın annesi ile hem mesajlar hem de aramalar kayıtları var. Olay günü Narin kaybolduktan 15-20 dk sonra bu it Salim Güran kendi aracıyla hızla köyden çıktı. Yakıtını da almıyor.