Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim" Amcanın üzerine gidilme sebebi belli oldu: Medyaya verirsen ceza alırsın

"YEMİN EDERİM KAMERA KAYITLARINI KENDİM VERDİM"

Amca Güran'ın Facebook'tan 15 Ağustos'ta yaptığı bir paylaşımın altına Çatalca şu yorumu yaptı: Salim Güran köyün muhtarıdır. HTS kayıtlarında olay öncesi ve sonrasıda Narin Güran'ın annesi ile hem mesajlar hem de aramalar kayıtları var. Olay günü Narin kaybolduktan 15-20 dk sonra bu it Salim Güran kendi aracıyla hızla köyden çıktı. Yakıtını da almıyor.