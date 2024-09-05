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  4. Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim" Amcanın üzerine gidilme sebebi belli oldu: Medyaya verirsen ceza alırsın

Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim" Amcanın üzerine gidilme sebebi belli oldu: Medyaya verirsen ceza alırsın

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.09.2024 09:48
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16 gün oldu... Diyarbakır'da kaybolan Narin'den hala bir iz bulunamadı. Soruşturmanın her detayı vatandaşlar tarafından çok yakından takip edilirken tutuklanan amcanın üzerine gidilme sebebi belli oldu. Amcanın gittiği benzinlik çalışanı, "Yemin ederim kamera kayıtlarını kendim verdim jandarma komutanına." dedi ve görüntüleri medyaya vermemesi için uyarıldığını söyledi.

Kayıp Narin nerede? Diyarbakır'da Tavşantepe Mahallesi didik didik aranıyor. Son birkaç günde yeni detayın çıkmaması soruşturmaya merakı daha da artırdı. 21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’an kursu dönüşü bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor.

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HER ŞEY KAYIT ALTINA ALINIYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.

AMCA TUTUKLANDI

AMCA TUTUKLANDI

Köyün muhtarı amca Salim Güran ise, "Kasten öldürme', "Kişiyi hürriyetinden kısıtlama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AMCAYI GÖZALTINA ALDIRAN İFADE

AMCAYI GÖZALTINA ALDIRAN İFADE

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasının ardından benzin istasyonunda çalışan Murat Çınar Çatalca, jandarmaya giderek ifade verdi.

Köy muhtarı Salim Güran'ın aracında "Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı" dedi. Bunun üzerine de Amca Güran gözaltına alındı.

"YEMİN EDERİM KAMERA KAYITLARINI KENDİM VERDİM"

"YEMİN EDERİM KAMERA KAYITLARINI KENDİM VERDİM"

Amca Güran'ın Facebook'tan 15 Ağustos'ta yaptığı bir paylaşımın altına Çatalca şu yorumu yaptı: Salim Güran köyün muhtarıdır. HTS kayıtlarında olay öncesi ve sonrasıda Narin Güran'ın annesi ile hem mesajlar hem de aramalar kayıtları var. Olay günü Narin kaybolduktan 15-20 dk sonra bu it Salim Güran kendi aracıyla hızla köyden çıktı. Yakıtını da almıyor.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kayıp Narin Güran
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