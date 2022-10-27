Kayseri'de 808 kişiye dijital okuryazarlık eğitimi verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öncülüğünde 808 kişiye dijital okuryazarlık eğitimi verildi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, yazılı açıklamasında, İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim merkezlerinde görev yapan 57 yetişkin eğitimci ile değişik kademelerde yer alan 751 dijital göçmene eğitim verildiğini belirtti.

Aydın, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ve Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerin, “Dijital Göçmenler İçin Dijital Yeterlilikleri Artırma: Dijital Bölünme ve Dijital Sosyal Eşitsizlikle Mücadele" başlıklı proje kapsamında düzenlendiğini ifade etti.

Türkiye Ulusal Ajansınca yürütülen "Erasmus+ Programı" kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen projeyle, dijital göçmen kategorisinde yer alanların, iletişim teknolojilerini efektif şekilde kullanmalarını ve yaşam kalitelerini artırmalarını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Dijital yeterlilikler çerçevesi, olanaklar, riskler, sorumluluklar ve daha iyi ve güvenli bir dijital hayat için öneriler, dijital ebeveynlik, popüler dijital riskleri dijital tüketici nosyonu, dijital ortamlarda kişisel verilerle ilgili yükümlülükler, dijital ortamlarda bilgi ve iletişim araçları ve medya ortamları yoluyla dolandırıcılığa daha yakından bakmak konularını kapsayan eğitimler, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan uzman ve akademisyenlerce verildi.

Katılımcıların, doğrudan gündelik yaşamlarını ilgilendiren riskler, fırsatlar ve sorumluluklara odaklanması nedeniyle dikkatle izlediği eğitim seminerleri, sunum sırasında yöneltilen soru ve görüşlerden yola çıkılarak, ele alınan konularla ilgili hayat boyu öğrenme gereksinimlerini açık bir biçimde ortaya çıkarmış, pratik ve somut çözüm önerilerine yönelik dikkatler bu tür eğitimlerin kapsamının genişletilmesinin gerekliğini ortaya koymuştur."